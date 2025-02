Milano-Cortina 2016, Varnier: "Abbiamo adattato i Giochi ai luoghi"

I Giochi Olimpici di Milano-Cortina si estenderanno su un territorio di 22mila chilometri quadrati.

Le dichiarazioni di Varnier

Andrea Varnier, durante l'evento "Costituzione e Sport", ha dichiarato: "Per Milano-Cortina abbiamo cercato luoghi dove le infrastrutture già c'erano: l'idea, sostenibile fin dal principio, era quella di adattare i Giochi ai luoghi e non i luoghi ai Giochi. Non a caso, i Giochi Olimpici del 2030 in Francia seguiranno lo stesso principio pensato da noi. Abbiamo cercato i luoghi migliori in cui fare determinate discipline, perché proprio quelle discipline erano già presenti nel territorio. Questo non solo ci consente di migliorare l'infrastruttura esistente, ma la conoscenza della disciplina da parte delle persone che vivono quel luogo ci permette di fare dei Giochi Olimpici migliori".

Inoltre, durante la conferenza alla Stampa Estera a Roma, il 18 febbraio svolta a presentare i Giochi invernali del 2026, Varnier aveva annunciato: "Abbiamo lanciato il programma ticketing, quello di vendita al pubblico generico lo scorso 6 febbraio. Avevamo chiesto al pubblico di registrarsi e abbiamo ricevuto più di 350 mila richieste, di cui il 70% dall’estero. Queste persone si sono assicurate tre ondate di sorteggio e nei primi sei giorni abbiamo venduto quasi 300 mila biglietti, è un inizio molto positivo".

Ulteriori dichiarazioni

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, partecipando allo stesso convegno "Costituzione e Sport" ha invece dichiarato: "Queste Olimpiadi saranno una novità assoluta, le prime distribuite sul territorio con tanti luoghi e tante persone che si sentiranno coinvolte. Sono le prime Olimpiadi che devono tenere conto della sostenibilità economica, ambientale e sociale. Una cosa bella, per evitare che succeda che si lascino disastri ambientali, immobili abbandonati, tutto questo nelle nostre olimpiadi non succederà".