Gran Galà dello sport, che festa a Civitanova Marche: tutti gli ospiti

CIVITANOVA MARCHE - Tanto pubblico e tanti campioni dello sport hanno illuminato, ieri sera, l'Eurosuole Forum di Civitanova Marche, in occasione del l Gran Galà dello Sport-Simar Group, evento ideato e promosso dal noto Gruppo di Monte Urano con il patrocinio del Comune di Civitanova Marche e del Parlamento Internazionale della Legalità. "Una occasione unica, per le Marche, di diffondere i valori dello sport al grande pubblico e presentarsi a tutti come eccellenza sportiva", come sottolineato dal Presidente Simar Group, Marco Valle, nel suo benvenuto. Al Forum infatti, sono arrivati Atleti olimpici e paralimpici “stellari” che, alla presenza delle Istituzioni Sportive e delle Autorità militari e civili, hanno raccontato le loro storie, aneddoti, e insegnamenti ricevuti dalle loro lunghe carriere sportive, proponendosi come esempi di valore per i più giovani.