Biagio Carannante, il nuovo volto della moda italiana

Originario campano, classe ‘97 , Biagio Carannante, laureato in Culture Digitali e della Comunicazione presso la Federico II di Napoli ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda grazie ad un model scout della regione che lo introdusse nel fashion business. Da allora, il suo percorso è stato segnato da successi e da una crescita costante nel settore, trasferendosi da Napoli a Milano.

La sua fisicità, unita a un’innata capacità di interpretare stili diversi, lo ha reso un modello versatile e molto apprezzato. "Sono entusiasta di questa nuova avventura. La moda per me è espressione e libertà, ma voglio continuare a crescere e sperimentare anche nuovi mondi come quello dello spettacolo", afferma Biagio Carannante. I prossimi mesi si prospettano ricchi di opportunità per lui, con nuovi progetti in cantiere e la partecipazione a eventi di prestigio nel panorama della moda e dello spettacolo.