Cisalfa Sport Main Sponsor della 30ª edizione di "Acea Run Rome the Marathon"

Cisalfa Sport si conferma tra i protagonisti della scena sportiva italiana, annunciando il proprio ruolo di Main Sponsor della “Acea Run Rome The Marathon” per il biennio 2025 – 2026: un passo che segna un’evoluzione rispetto alla collaborazione passata, consolidando il proprio legame con il territorio e sottolineando l’importanza del running come elemento chiave della propria identità sportiva. Essere Main Sponsor di uno degli eventi podistici più importanti d’Italia, infatti, è un riconoscimento del ruolo che Cisalfa riveste non solo nella promozione dello sport ma anche un’opportunità per valorizzare lo spirito di comunità che l’attività sportiva è in grado di generare.

A conferma di questo impegno, Cisalfa Sport rinnova per il secondo anno consecutivo anche la partnership con Special Olympics Italia - Onlus da anni attiva nella promozione dello sport per persone con disabilità intellettiva - in qualità di Technical Partner della staffetta “Acea Run4Rome”.

Il calendario degli eventi si aprirà il 12 marzo con una corsa/camminata inclusiva di 5-7 km organizzata da Cisalfa Sport e “Acea Run Rome The Marathon”: con partenza da La Sapienza Università di Roma, questa corsa coinvolgerà gli studenti e i professori dell’Ateneo, oltre ai ragazzi di Special Olympics Italia, consolidando il messaggio di sport come strumento di unione e inclusione e dando simbolicamente il via alla settimana della maratona.

Domenica 16 marzo, invece, oltre 30.000 runners attraverseranno le strade della Capitale per tagliare il traguardo al Circo Massimo, che per la prima volta ospiterà l’arrivo della maratona. Esperienza resa ancora più speciale grazie alla Recharge Station di Cisalfa Sport, un’area esclusiva dove i partecipanti potranno rilassarsi e divertirsi con attività come ping-pong e calcio balilla.

In questa giornata, Cisalfa Sport correrà anche insieme a Special Olympics Italia la staffetta “Acea Run4Rome”, con quattro team composti da atleti con e senza disabilità, tra cui i vincitori del concorso Strava Challenge Rome Marathon, organizzato da Cisalfa nei mesi di gennaio e febbraio in collaborazione con Strava, la più grande community di sportivi al mondo.

“Siamo estremamente felici di essere nuovamente al fianco di Acea Run Rome The Marathon, da quest’anno in qualità di Main Sponsor. Questa manifestazione non solo incarna perfettamente i valori di Cisalfa Sport, grazie a uno sport inclusivo e partecipativo come il running, ma rappresenta anche un'opportunità per rafforzare il nostro legame con il territorio. Il running è una disciplina che ispira persone di ogni età e livello di abilità, unendo determinazione individuale e spirito collettivo, elementi che sono alla base della nostra visione sportiva”, ha dichiarato Alberto Fiasconaro, Direttore Marketing di Cisalfa Group. “Inoltre, come Technical Partner di Special Olympics Italia, siamo orgogliosi di contribuire a promuovere lo sport unificato, che rappresenta un potente veicolo di inclusione, rispetto e collaborazione. Queste iniziative ci permettono di ribadire il nostro impegno verso valori universali e di diffondere l’importanza dello sport come momento di benessere, divertimento e condivisione per tutti.”

Cisalfa Sport sarà infine presente all’Expo Village della maratona con un proprio stand dedicato. Qui, tutti i partecipanti potranno scoprire e acquistare i migliori prodotti tecnici, testare le ultime novità in fatto di scarpe da corsa e partecipare a giochi interattivi pensati per coinvolgere e divertire il pubblico di tutte le età. Un’occasione unica per entrare in contatto diretto con la community dei runners e vivere da vicino l’energia della maratona.