Alessandro Minopoli: il successo a passo di danza!

Bello, bravo e talentuoso. Lui è Alessandro Minopoli , 21 anni originario di Napoli . Si distingue sin da piccolo per la sua irrefrenabile passione per la danza.

Diplomatosi presso il liceo artistico di Napoli, il giovane affianca agli studi scolastici un intenso percorso di formazione artistica - cominciato all'età di soli 4 anni - con l'hip hop e la danza latino-americana. E da qui… A 7 anni si avvicina al mondo del balletto classico e della danza moderna, tracciando così la rotta verso una carriera ricca di esperienze e collaborazioni di prestigio. Appena compiuti 18 anni, Alessandro si trasferisce a Firenze per perfezionare la tecnica classica e la danza contemporanea al Balletto di Toscana, una delle realtà più rinomate a livello nazionale.

Al termine di quest'esperienza formativa, fa ritorno nella sua città natale, Napoli, dove lavora al fianco di grandi nomi dello spettacolo come Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. La sua crescita professionale si intreccia anche con il mondo televisivo. Ha infatti partecipato al programma "Cioè" (inizialmente trasmesso su RaiPlay, poi su RaiDue). È stato inoltre ospite di programmi di successo della TV italiana, come "La volta buona", "Da noi... a ruota libera" su RaiUno, e "I Fatti Vostri" su RaiDue. Prossimamente farà parte di un nuovo programma televisivo con la collaborazione di Canale 21 e Sky.

Il suo impegno e la sua dedizione gli hanno permesso di trasformare un sogno in realtà, portando orgoglio e gioia in tutt’Italia. Ma Alessandro non è soltanto un affermato ballerino! È anche coreografo (ha collaborato con Planet Records per la realizzazione di videoclip musicali!): di rilievo le sue performance accanto a nomi del calibro di Cristiano Malgioglio, AKA 7even, Nino D’angelo, Carmen Russo, Valeria Marini, Lello Arena, Sal Da Vinci. Con una determinazione fuori dal comune, Alessandro rappresenta uno dei giovani talenti più promettenti nel panorama della danza italiana, capace di coniugare la solida formazione classica con la modernità e la versatilità delle danze urbane e contemporanee. Un esempio di come passione, dedizione e professionalità possano condurre a traguardi prestigiosi in età giovanissima.