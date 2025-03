L'Ammiraglio Legrottaglie nella Fondazione Insigniti OMRI

“È con grande orgoglio che la Fondazione Insigniti OMRI accoglie l’ingresso dell’Ammiraglio Santo Giacomo Legrottaglie, figura di spicco nel panorama navale, istituzionale e sportivo italiano. La sua carriera, contraddistinta da dedizione, competenza e passione, ha contribuito in maniera significativa al servizio del nostro Paese. L’ingresso dell’Ammiraglio Legrottaglie nella Fondazione arricchisce la nostra visione, unendo competenza militare, impegno civile e passione per la difesa dei valori che sosteniamo. La sua esperienza rappresenta una risorsa preziosa al servizio del Paese.” Con queste parole, il presidente della Fondazione Insigniti OMRI, Prefetto Francesco Tagliente, ha comunicato al prefetto di Messina, Cosima Distani, l’adesione dell’Ammiraglio alla Fondazione degli Insigniti.



“Siamo onorati di accogliere l’Ammiraglio Santo Giacomo Legrottaglie nella nostra Fondazione. La sua carriera esemplare e il suo impegno costante sono fonte di ispirazione per tutti noi. La sua adesione rafforza ulteriormente la nostra missione di promuovere i valori della Repubblica e di onorare coloro che hanno contribuito in modo significativo al bene del Paese” ha aggiunto il Prefetto Carmelo Gugliotta, Presidente del Comitato Provinciale di Messina della Fondazione Insigniti OMRI.



Anche Novella Calligaris, nella veste di presidente dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia e cofondatrice della Fondazione Insigniti OMRI, ha salutato con entusiasmo la sua adesione: “L’ingresso dell’Ammiraglio Legrottaglie nella nostra Fondazione rappresenta un momento di grande significato per la nostra comunità. La sua dedizione al servizio pubblico e il suo impegno nel sociale sono esempi tangibili dei valori che promuoviamo. Siamo certi che la sua presenza arricchirà le attività della Fondazione e contribuirà a rafforzare il legame tra le istituzioni e la cittadinanza”.



Nato a Milazzo (ME), si è diplomato presso l’Istituto Nautico di Messina e, subito dopo, ha intrapreso la carriera militare presso l’Accademia Navale di Livorno, dove ha iniziato il suo percorso di ufficiale. Ha ricoperto numerosi incarichi sia in ambito navale che a terra, dimostrando sempre un forte spirito di servizio.



L’Ammiraglio Legrottaglie ha ricoperto ruoli di comando su varie navi, tra cui il dragamine oceanico Sgombro, la Nave Piave e numerosi incarichi nel Comando di Capo della Squadra Navale, dimostrando leadership nelle missioni nazionali e internazionali.



Ha assunto la direzione di numerosi progetti di grande valore per la comunità e per la Marina Militare, tra cui la gestione della Base Navale di Messina e la creazione di un museo storico che conserva i cimeli militari legati alla tradizione marittima. Il suo impegno nel sociale è stato riconosciuto anche dal CONI con la Stella al Merito Sportivo per l’attività nella vela.



Durante il suo incarico, ha sostenuto e promosso numerosi eventi e attività a favore della comunità, collaborando con enti locali e istituzioni culturali. Ha inoltre svolto un ruolo cruciale in vari piani di emergenza e nella protezione civile, operando a supporto della Prefettura di Messina.



Nel corso della sua carriera, ha svolto un ruolo fondamentale nel panorama sportivo velico italiano, contribuendo in modo significativo alla promozione e allo sviluppo della vela. Per l’intensa attività svolta nell’organizzazione di regate veliche e nella formazione dei giovani velisti, ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui la Stella al Merito Sportivo del CONI.



Durante il suo servizio a Taranto, dal 1991 al 1995, Legrottaglie ha ricoperto l’incarico di Ufficiale Superiore Addetto all’Ammiraglio Comandante. In questo periodo, ha avviato la sua attività come dirigente sportivo presso la locale Sezione Velica, dedicandosi all’organizzazione del 1°, 2° e 3° “Trofeo della Marina e Città di Taranto”. Questi eventi hanno rappresentato momenti di aggregazione e competizione di alto livello, rafforzando i legami tra la Marina Militare e la comunità velica locale.



Dal 1996 al 2003, Legrottaglie ha presieduto la Sezione Velica e diretto il Centro Sportivo Principale di Marisicilia. La sua leadership ha portato all’organizzazione di numerose regate veliche e attività formative per giovani velisti, contribuendo alla crescita e alla diffusione della cultura velica nella regione. Per il suo impegno, gli è stata conferita la Stella al Merito Sportivo dal CONI, riconoscimento che sottolinea l’intensa attività svolta nel settore.



Legrottaglie ha rappresentato la Marina Militare nel Comitato della VII^ Zona della Federazione Italiana Vela a Palermo, servendo dal 1996 al 2001 e successivamente dal 2009 al 2018. La sua partecipazione attiva in questo contesto ha contribuito a rafforzare la collaborazione tra le istituzioni militari e le organizzazioni sportive, promuovendo lo sviluppo della vela a livello regionale e nazionale.



L’insieme di queste attività evidenzia l’impegno costante di Legrottaglie nel campo sportivo, in particolare nella vela, dimostrando una dedizione che ha avuto un impatto duraturo sulla comunità velica italiana.





