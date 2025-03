Max Allegri protagonista nella domenica al galoppo all'ippodromo Capannelle

Il pomeriggio di corse inizierà alle 14.40 con il Premio Light Wind, una maiden per femmine di 3 anni, numerosa e qualitativa con la presenza di nomi come Cavalese, Media (primo cavallo Alma Racing), Teddy Dream e Tonight Target.

Quindi ecco il Premio Ceprano, quest’anno

Trofeo Inns of Court, condizionata ancora per femmine di 3 anni sulla distanza del miglio, 7 al via: Dalan Fay, Fast Spirit, Felice e Granada, Holycostance, Love Words, Queen of Maybe, Winter Charm.

Terza corsa in programma quella riservata agli amatori, il Premio Haseltine, che vedrà i gentleman sfidarsi sulla lunga distanza. Al via Have a cigar, Cyclonic Arrow, Eutropia, Maiori, The dark side, Jungle junior.

Alle 16.33 la quarta corsa in cartellone, il Premio Tupini, altra condizionata, ma per cavalli anziani sui duemila metri in pista d’erba, tutta da vivere con nomi prestigiosi a sfidarsi, tra cui Arrival, Budrio , Fly By Fly (secondo cavallo di Allegri in gara) e Cime tempestose, sono per citarne alcuni.

La tris di giornata arriverà alla quinta corsa, il Premio Arconte – trofeo Kessaar, gara ricca di spunti affascinanti con 12 cavalli nelle gabbie di partenza, tra cui segnaliamo Became Good (terzo cavallo dell’ex allenatore juventino), Fast appeal, Orso nero, e Stracciacappe.

Chiusura in bellezza del pomeriggio alle Capannelle con il Premio Azzurrina, alle ore 17.43, condizionata per femmine anziane sui 2000 metri. A sfidarsi Aretha Star, Ersilia, Nayeli, Nonna Vanda, Pratigya e l’ormai celebre Sun Never Sets, quarta cavalla di proprietà di Max Allegri e probabilmente la più accreditata per la vittoria finale, forte anche di un prestigioso secondo posto nell'ultimo Lydia Tesio.