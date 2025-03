LND e Animenta insieme per la Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla

"Molte persone non vengono chiamate per nome" racconta l'impegno della Lega Dilettanti, che in collaborazione con Animenta, in occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, che cade il 15 marzo, dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, lancia la sfida attraverso una campagna che focalizza l'attenzione sulla scelta e l'utilizzo delle parole.