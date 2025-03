Il Bambino Gesù alla Maratona di Roma: una corsa per l'accoglienza e le cure umanitarie

Lo spirito di squadra e la solidarietà saranno i veri protagonisti dell’ Acea Run4Rome Marathon del 16 marzo 2025. La grande comunità dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, composta da dipendenti, volontari e aziende partner, parteciperà al programma Charity della 30esima edizione della corsa per sostenere il progetto di accoglienza e di cure umanitarie dedicato ai bambini provenienti dall’estero. I runner, divisi in 23 squadre, correranno la maratona a staffetta indossando i pettorali del Bambino Gesù e passandosi il testimone ogni 10 km per un obiettivo comune: offrire ai piccoli pazienti accoglienza e cura.

L’evento rappresenta un’importante occasione per unire sport e solidarietà e per testimoniare il valore della partecipazione e dell’inclusione. La Maratona di Roma 2025 sarà anche un’opportunità per "correre senza correre": chiunque potràcontribuire al progetto di accoglienza del Bambino Gesù effettuando unadonazione sulla piattaforma " Rete del Dono ". In questo modo, sarà possibile partecipare virtualmente alla corsa, manifestando la propria vicinanza agli "atleti" dell’ospedale e sostenendo concretamente il programma solidale.

La presenza dell’Ospedale non si limiterà alla gara: domani, sabato 15 marzo e domenica 16, al Circo Massimo, il Bambino Gesù avrà un proprio stand con un team di medici e volontari. Qui, i visitatori potranno imparare le manovre di disostruzione pediatrica e partecipare alle attività dedicate ai più piccoli.