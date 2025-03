A Cuore Aperto esce il 21 marzo

Tutti i testi e le musiche sono firmati da Antonio Pignatiello, la produzione artistica è curata da Filippo Gatti, la registrazione da Griffin Alan Rodriguez (bassista della band Beirut). L’album è stato mixato da Cesare “Mac” Petricich (Negrita), il mastering eseguito da Mauri Mines e Cesare Mac Petricich. La copertina dell'album è stata creata da Federico Lopapa.

Una raccolta composta da 9 brani dal forte impatto emotivo in cui la poesia si fonde ai suoni elettrici e all’urgenza espressiva di raccontare le difficoltà e le tensioni del nostro tempo.

P.A.O giovedì 3 Aprile salirà sul palco del Wishlist, in Via dei Volsci 126 B, per presentare in anteprima il suo album di debutto “A cuore Aperto”.

Queste le prime date: 3 aprile 2025 – WISHLIST - ROMA; 18 aprile 2025 – DETUNE - MILANO; 18 maggio 2025 – SECRET CONCERT - NAPOLI