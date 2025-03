Sara Simeoni entra a far parte della Fondazione Insigniti OMRI

Con grande piacere e orgoglio, la Fondazione Insigniti OMRI annuncia l’ingresso di una delle figure più straordinarie dello sport italiano: Sara Simeoni. Un’accoglienza che ha un significato speciale non solo per la Fondazione, ma per tutti coloro che vedono nell’ex campionessa un simbolo di passione, determinazione e impegno verso i valori più alti del nostro Paese.



Il Presidente della Fondazione, Francesco Tagliente, ha voluto esprimere a Sara Simeoni un caloroso benvenuto con le seguenti parole:

“Con grande piacere e orgoglio, annuncio che la Fondazione Insigniti OMRI si è arricchita della preziosa adesione di una delle figure più illustri dello sport italiano: Sara Simeoni. A nome di tutti gli organi, gli organismi e i fondatori, le porgo il nostro più caloroso benvenuto. La sua adesione rappresenta un’importante testimonianza di valore e impegno verso l’Italia e i suoi valori”.



Sara Simeoni non è solo una campionessa che ha scritto la storia dell’atletica italiana, ma è un emblema di perseveranza e dedizione. La sua carriera ha regalato momenti indimenticabili agli italiani, culminando nell’emozionante immagine del tricolore che sventolava al massimo dell’altezza durante le sue vittorie internazionali, accompagnato dall’inno nazionale. Un simbolo di unione e orgoglio nazionale, che ha toccato i cuori di milioni di cittadini.



“Non possiamo dimenticare l’immagine del nostro tricolore che, accompagnato dall’inno nazionale, sventolava al punto più alto del pennone, un momento che ha toccato i cuori di tutti, unendo il paese in un abbraccio di orgoglio e felicità,” ha sottolineato Tagliente, ricordando l’impatto indelebile che Sara ha avuto, tanto sul piano sportivo quanto come esempio di vita.



Il Presidente della Fondazione ha poi aggiunto: “Il contributo di Sara, tanto dentro quanto fuori dal campo, ha avuto un impatto duraturo, non solo per i risultati sportivi raggiunti, ma per il significato profondo che ha trasmesso a generazioni di italiani: il valore della perseveranza, della disciplina e dell’amore per la propria patria.”



Con il suo ingresso, la Fondazione Insigniti OMRI acquisisce non solo una campionessa di fama internazionale, ma anche una figura che, con il suo esempio, rappresenta una fonte di ispirazione per tutti. La sua esperienza, il suo carisma e il suo impegno nella valorizzazione dei principi della nostra Costituzione arricchiranno senza dubbio il percorso e le attività della Fondazione.



“Siamo felici e onorati di averla con noi nella Fondazione Insigniti OMRI, certa che la sua esperienza, il suo carisma e il suo esempio possano arricchire ulteriormente la nostra missione,” ha concluso il Presidente.



Un nuovo capitolo si apre per la Fondazione, con l’augurio che l’ingresso di Sara Simeoni possa portare nuova energia e ispirazione a tutti i membri e a coloro che sono impegnati ogni giorno nella promozione dei valori più alti della nostra società.



