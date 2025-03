Be Comics! Be Games! 2025: un'edizione unica all'insegna di videogiochi e cultura pop

PADOVA - Si è conclusa ieri l’ edizione 2025 di Be Comics! Be Games! , il festival dedicato alla cultura pop che quest’anno si è mostrato in una nuova veste, con un naming rinnovato e un’area tutta dedicata al mondo dei videogame. Nel weekend, gli spazi di Padova Hall si sono riempiti di appassionati, desiderosi di scoprire tutte le ultime novità dal mondo del fumetto, dei manga, degli anime, del videogioco e del cosplay, e soprattutto di trascorrere qualche ora in compagnia condividendo passioni comuni e il valore della community. Oltre 22.000 visitatori hanno reso Be Comics! Be Games! una vera e propria festa, superando i già ottimi risultati degli anni precedenti e confermando il grande interesse manifestato dal territorio verso l’evento. Be Comics! Be Games! ha accolto per due giorni oltre 170 brand e espositori provenienti da tutta Europa .

Be Comics! Be Games!: la star è il videogioco

È stato possibile scoprire il meglio dell’editoria, con case editrici e comic store; imparare di più sul mondo del fumetto e dell’animazione, grazie alle Accademie e ai docenti Sarah Arduini, Stefano Feltre e Riccardo Meneghello; sfidare gli amici in partite di giochi da tavolo; e infine portarsi a casa un ricordo grazie ai tanti rivenditori di gadget e oggetti da collezione. Quest’anno la star dell’edizione è stata il videogioco, grazie all’area Be Games! che - con oltre 80 postazioni di gioco e partner di grande rilievo quali Nintendo e PG Esports - ha dato la possibilità a gruppi di amici, coppie e famiglie di divertirsi tra videogame cult e new release.

Presenti Vicentini e Federici

Chi ha preso parte a Be Comics! Be Games! ha avuto l’irripetibile opportunità di incontrare grandi esponenti del mondo del fumetto, tra artisti di caratura internazionale come Federico Vicentini e Vincenzo “Viska” Federici, talenti del panorama editoriale italiano come Sio, Daw, Simone Pace, Marco Checchin, e tutti gli altri ospiti che hanno riempito l’artist alley con la loro creatività, come Valerio Held, Michela da Sacco e Donald Soffritti. Il Be Stage! è stato come sempre il punto di riferimento per tutti, teatro di show – come il Gran Cosplay Contest, Kaleidospop, la K-Pop League Italia (di cui si è svolta la prima tappa di selezione) e le random dance – quiz, talk, anteprime cinematografiche come lo Speciale Prophecy, celebrazioni come il compleanno della casa editrice padovana BeccoGiallo, panel all’insegna della Nona Arte e infine appuntamenti in compagnia di creator come Beatrice Lorenzi, CKibe, Marinoski, Il Baffo, Andrea Bellusci e Lo Scribacchino. Un programma intensissimo, che ha contribuito a rendere unica questa edizione, grazie anche all’appassionante conduzione degli host Zeth Castle, Luca Panzieri, Bliss Afk e Monnie Night. Il festival padovano ha potuto contare inoltre sui partner editoriali Corriere dello Sport – Stadio e Tuttosport e sulla superstation Radio Piterpan, in qualità di Radio Ufficiale. Dopo un’edizione memorabile, con risultati record, l’appuntamento con Be Comics! Be Games! è per il 2026, per continuare a esaltare il meglio della cultura pop, valorizzarla in ogni suo aspetto, e soprattutto mostrare – ancora una volta – quanto essa sia capace di unire le persone, creare un fortissimo senso di community... e accendere le passioni!