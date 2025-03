370 scuole romane e 14 progetti e idee dei giovani per i giovani 

Un Campionato per progetti e idee pensati con i giovani e per i giovani di 370 scuole romane di secondo grado, tra pubbliche e paritarie: è #La Partita del Futuro , che si svolgerà il prossimo 2 aprile allo Stadio Olimpico di Roma , con la fattiva collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito e il coordinamento di UCID Roma attraverso la qualificata Commissione Etica. L’evento è presente nel calendario del Giubileo 2025 ed è visibile a livello internazionale.

#La Partita del Futuro nasce dal desiderio condiviso di un gruppo di imprenditori e professionisti, arricchito dalla partecipazione di giovani universitari, di diffondere un evento ad impatto sociale per la città, pensato come “ROMA BeneComune”. Questa è l’idea guida del progetto da restituire alla città e pensato come virtuosa convivenza e in relazione alle esigenze dei territori prossimi a ciascuna scuola. È un format innovativo, già sperimentato con successo in altre città – Torino (Stadio Allianz), Napoli (Stadio San Paolo), Taranto (Stadio Erasmo Iacovone) – ideato dalla professoressa Cinzia Rossi, referente della Commissione Etica di UCID Roma e Presidente OsPTI.

I 14 progetti selezionati che si sfideranno a suon di “voci narranti” e palleggiando “video” proiettati sui maxischermi dello Stadio Olimpico (messo gentilmente a disposizione da Sport & Salute), affrontano, da diverse prospettive, il tema di come operare per il futuro della città, per il recupero e lo sviluppo dei Beni Comuni di Roma. La valutazione è stata effettuata sulla base di criteri quali impatto sociale e ambientale, intergenerazionalità e interculturalità. Tutti gli studenti romani intervenuti voteranno attraverso un sistema di partecipazione democratica digitale (app telefonica) il progetto vincitore, rafforzando così il loro senso di responsabilità e coinvolgimento nell’obiettivo finale dell’iniziativa: contribuire a educare, coinvolgere, ascoltare e dare spazio ai giovani cittadini di Roma. Il progetto vincitore verrà accompagnato alla realizzazione, ma tutte le proposte ci si augura che costituiscano uno spunto di riflessione per chi, oggi e in futuro, avrà un ruolo nella gestione della città. Durante la mattinata ci saranno intermezzi vivacizzati da giovani artisti che porteranno i loro progetti canori e teatrali, richiami sportivi agli “azzurri olimpionici”, ai personaggi della Walt Disney e parate di macchine d’epoca. L’entrata allo Stadio Olimpico sarà gratuita, ma la partecipazione presuppone che gli studenti si presentino con una progettualità.