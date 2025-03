Grande successo per la Digital Cup a Coverciano

Si è chiusa con un grande successo la Digital Cup 2025 a Firenze al Centro Tecnico Federale di Coverciano. La Nazionale Italiana Comunicazione Digitale quest’anno ha proposto una sfida inedita tra Social Network e AI & VR, finita 5-7 dopo una partita molto equilibrata. Prima della partita un premio speciale, lo Smartphone d’Oro, a Valentina Baggio per la sua attività di comunicazione digitale e per la creazione e la gestione dell’account Instagram di successo @robybaggio_official.



Il Presidente della Nazionale Comunicazione Digitale, Francesco Di Costanzo, ha ricevuto da Gaia Simonetti e Chiara Castellani il "Premio “Costruiamo Gentilezza nello sport" per i progetti di sport e gentilezza realizzati insieme a tutta la Nazionale.



Al talk pre partita, condotto da Lorenzo Agostini, hanno partecipato tanti esponenti del mondo dello sport, del digitale e delle istituzioni. L’evento ha sostenuto la raccolta fondi per l’associazione Trisomia 21 che si dedica al sostegno delle persone con sindrome di Down e delle loro famiglie. Tra i partecipanti all’iniziativa Stefano Ciuoffo, Assessore Regione Toscana a Infrastrutture digitali e Innovazione, le Assessore al Digitale e IA e allo Sport del Comune di Firenze Laura Sparavigna e Letizia Perini, l’ex calciatore Mark Iuliano,

Carlo Rombola', esperto di diritto dello sport e docente alla LUISS e all’Università degli Studi del foro Italico di Roma, lo YouTuber e Content Creator Matteo Colombo - Rohn, il presidente della Nazionale Gamers Fabio Battista, la Vice Presidente della Nazionale Artisti TV, Manuela Bresciani, il centravanti della Rondinella Marzocco Alessandro Polo, il giornalista di La7 Andrea Pennacchioli, l’attore e conduttore tv Gian Marco Tavani, Saverio Bari, capitano della Nazionale Italiana di Subbuteo, vincitore ai Campionati Europei di Calcio da Tavolo 2023 e Marco Lamberti, CT della Nazionale campione d’Europa, oltre tanti giornalisti, comunicatori, social media manager, esperti di digitale da tutta Italia.

L’iniziativa, come sempre, ha messo al centro divulgazione e sensibilizzazione sui temi del digitale e la beneficenza.