Ambiente, al via la Settimana Verde: 120 iniziative per salvare boschi e spiagge italiane

“Proteggi oggi ciò che appartiene al domani. La Terra è nelle nostre mani”. È questo il motto della campagna 2025 della Settimana Verde di Ami (Ambiente Mare Italia). L’evento, in programma dal 4 al 15 aprile, prevede 120 iniziative in 15 regioni italiane, per sensibilizzare ed educare giovani e adulti alla sostenibilità, all’intervento e al monitoraggio dell’ambiente, senza dimenticare la conoscenza e la valorizzazione del territorio. Testimonial d’eccezione della Settimana Verde sarà ancora il Maestro Beppe Vessicchio, da sempre in prima linea sul tema del rispetto del nostro pianeta. La kermesse si svolge in concomitanza con la Festa Nazionale del Mare (11 aprile) e l’Earth Day Mondiale (22 aprile), giornate che grazie alla Settimana Verde puntano a coinvolgere migliaia di cittadini e ragazzi. La sfida per questa edizione è superare i numeri da record dello scorso anno: oltre 65mila i cittadini coinvolti, tra cui subacquei, diportisti, guide ambientali ed escursionistiche, insieme a 20mila studenti. Un “esercito” dell’ambiente in grado di salvaguardare 1000 km di costa e 120.000 mq di fondali marini con iniziative di clean up che hanno rimosso oltre 250 quintali di rifiuti. Numeri incoraggianti per un evento che quest’anno gode del patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Commissione europea, del Parlamento europeo, della Marina Militare e della Guardia Costiera.