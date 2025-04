Torna la Pedalata della Speranza: 300 km da Milano a Cuneo

"Più che mai abbiamo bisogno di un po' di umanità ed è questo che anima i ciclisti che pedaleranno per esprimere vicinanza ai pazienti dei Centri Oncoematologici", torna così l'infaticabile dottor Roberto Laudati, capopolo di un gruppo di ciclisti che pedala pedala per portare speranza e umanità. E con Laudati e i suoi compagni di viaggio, riparte la Pedalata della Speranza, perché un malato di tumore non si senta mai solo. Una tre giorni ciclistica, con il sostegno e la partecipazione attiva dell'Arcobaleno della Speranza e dell'AIL (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) che porterà i ciclisti guidati dal dottor Laudati, ematologo ed ex malato di linfoma, in visita ai pazienti oncoematologici degli ospedali Niguarda di Milano e diversi del Piemonte, con tappa finale a Cuneo, passando per Novara, Alessandria, Torino e Orbassano, dal 9 all'11 aprile, per circa 300 chilometri in bicicletta. L'obiettivo è di far sentire la vicinanza dell'Associazione L'Arcobaleno della Speranza, di dare loro i contatti dell'associazione stessa, e soprattutto informare sull'importanza dell'attività fisica durante le terapie contro il cancro. Perché pedalare, come altre attività sportive adeguate alla circostanza, sono un sollievo contro gli effetti collaterali della chemioterapia. Tenersi in forma nel fisico e nella mente per affrontare le cure è una strategia di salvezza.

Dopo i ciclisti-Befane che a gennaio hanno portato doni e dolci ai giovani pazienti in cura in ospedale, ecco un'altra "piccola" traversata del 2025. La Pedalata è un esperimento ideato dal dottor Laudati due anni fa con l'Arcobaleno della Speranza, che lo ha visto percorrere l'Italia da Torino a Roma, nella prima edizione, e spingersi sempre da Torino fino alla Puglia, nella seconda edizione dell'anno scorso. Tappa per tappa, incontri, partecipazione e informazione. L'esperimento è diventato un appuntamento fisso. Trecento chilometri sono "niente" per queste persone abituate ad attraversare quasi l'intera Italia, capaci di affrontare fatiche e intemperie per portare un sorriso e sempre la Speranza, come quella dell'Arcobaleno dopo la tempesta.

Il 12 aprile, a conclusione della Pedalata, grazie all'aiuto dell'associazione "I Baloss", a Casalgrasso ci sarà una cena solidale, al prezzo di 20 euro per gli adulti e offerta libera per i bambini: l'intera cifra raccolta sarà devoluta per le necessità dei pazienti dei Centri visitati dai ciclisti.

Per informazioni sulle attività e le donazioni www.arcobalenodellasperanza.net

Il programma della Pedalata della Speranza

9 aprile: ore 9 visita al reparto di oncoematologia Ospedale Niguarda Milano; ore 14 Ospedale Maggiore della carità Novara; ore 19 arrivo ad Alessandria.

10 aprile: ore 9 visita al reparto di oncoematologia Ospedale di Alessandria; ore 15.30/16 Ospedale Molinette Torino.

11 aprile: ore 8 partenza da Torino; ore 9 visita al reparto di oncoematologia Ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano; ore 15 Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo.