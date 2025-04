Peschereccio D’Oro, Gilardino e Rizzoli ricevono il premio a Mazara del Vallo  

Un riconoscimento alle personalità che si sono distinte per la loro professionalità nel campo della letteratura, antimafia, arte, cultura, televisione, giornalismo, sport, moda, spettacolo, imprenditoria e food. Si è svolta ieri a Mazara del Vallo, provincia di Trapani, la cerimonia di consegna della 17esima edizione del premio nazionale “Peschereccio D’oro”, condotta da Piero Campisi e Giada Giacalone. Tra i premiati Alberto Gilardino (allenatore già campione del Mondo con l’Italia nel 2006), Nicola Rizzoli (ex arbitro e oggi dirigente), Marco Oliva (giornalista televisivo), Marco Lollobrigida (vice direttore di Rai Sport, premiato per il libro “Oro Rosa”), Valerio Alessandro Cassetta (addetto stampa di Sport e Salute, insignito per il libro “Lo sport secondo Papa Francesco”).