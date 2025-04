Il 18 aprile i P.A.O. sbarcano a Milano

Una raccolta composta da 9 brani dal forte impatto emotivo in cui la poesia si fonde ai suoni elettrici e all’urgenza espressiva di raccontare le difficoltà e le tensioni del nostro tempo.

Canzoni intrise di metafore evocative e richiami letterari( Eugenio Montale, Umberto Saba, Zygmunt Bauman) ci conducono in un viaggio introspettivo che mette in luce le fragilità, le paure e le insicurezze dell’uomo contemporaneo. Nel brano “Futuro Matematico”, si affronta il tema dell’illusione del controllo, affidato a logiche virtuali e algoritmi per trovare affinità umane, per poi scoprire che il calcolo matematico dell’amore non basta a catturare l’imprevedibilità e la profondità delle emozioni. Al centro della narrazione c’è il richiamo al “mondo liquido” di Zygmunt Bauman, in cui le certezze si dissolvono, e il desiderio di trovare un “varco” – una via di uscita – come evocato dalla poetica di Eugenio Montale.

La band P.A.O ( Pulsazioni d’Anime Oneste) prende una posizione netta su tutto ciò che non ama e non le appartiene, preferisce mostrarsi senza maschere né veli, la musica per loro è un atto d’amore, una finestra aperta sul caos e sulla bellezza circostante.

“L’album “A Cuore Aperto” - come afferma Antonio Pignatiello - è un viaggio senza inganni, un dialogo tra sogni e contraddizioni, dove ogni nota è pulsazione, ogni parola è respiro, ogni suono è verità, perché la musica come la vita, deve restare viva”.

Il titolo “A Cuore Aperto” ben esemplifica il senso di questo progetto discografico che, come una sorta di manifesto poetico, ci invita a riscoprire la bellezza delle piccole cose, è un inno all’autenticità, al piacere di suonare insieme, di vivere il tempo della musica senza sovrastrutture e artifici. Tutte le tracce infatti sono state registrate in presa diretta, per mantenere l’energia e la verità del momento, catturando ogni imperfezione come parte essenziale della bellezza.

Il disco si muove tra opposti che si sfiorano e si confondono: città e campagna, estate e inverno, elettrico e acustico, realtà e virtuale. Un viaggio nel tema del doppio, tra le identità smarrite di Pessoa, le ambiguità di Pirandello e le riflessioni di Tabucchi sul tempo e sull’altrove. “A Cuore Aperto” è anche un elogio della lentezza e delle imperfezioni, un invito a fermarsi, ad ascoltare il battito delle cose, a ritrovare nella loro fragilità una bellezza autentica.

Queste le altre date: 18 aprile 2025 – DETUNE - MILANO e 18 maggio 2025 – SECRET CONCERT - NAPOLI