Al via la decima edizione di "Sport in Famiglia": tutti i dettagli

Torna a Roma, nella splendida cornice del Parco Centrale del Laghetto dell’EUR , la 10ª edizione di "Sport in Famiglia" , in occasione della 1ª Festa dello Sport , simbolo della Capitale. L’evento si terrà da venerdì 9 a domenica 11 maggio 2025 , a partire dalle ore 9.30, e offrirà tre giornate a ingresso gratuito dedicate allo sport, al benessere e alla socializzazione.

Nato quindici anni fa da un’idea di Fabio Bertolacci, il progetto è il risultato della collaborazione tra la Federazione Italiana Motonautica, EUR S.p.A., ASD Cast Sub Roma e ASD CSR Promotion.

Si tratta di un evento unico nel suo genere, che trasforma il Parco Centrale del Laghetto dell’EUR in una vera e propria palestra a cielo aperto: terra, acqua e cielo diventano scenari spettacolari dove sarà possibile praticare oltre 50 discipline sportive, con il supporto di istruttori qualificati e atleti professionisti.

Tre generazioni, tre percorsi sportivi diversi: è dalla tradizione familiare di Fabio Bertolacci che nasce l’idea di “Sport in Famiglia”, un contenitore ricco di attività pensato per far scoprire e vivere lo sport più adatto alle proprie passioni: Fabio Bertolacci, pilota offshore; Angelo Bertolacci, ciclista; Andrea Bertolacci, calciatore.

Un'esperienza per tutta la famiglia

Con 10.000 mq di area verde e 85.000 mq di superficie acquatica, “Sport in Famiglia” offre uno spazio immersivo e inclusivo per vivere lo sport a 360 gradi. Oltre 300 atleti al giorno, dimostrazioni spettacolari, prove gratuite e attività per tutte le età. Nell’ultima edizione, realizzata all’Eur, l’evento ha accolto oltre 70.000 visitatori, confermandosi come un appuntamento imperdibile per famiglie, scuole e appassionati.

Le discipline presenti

Saranno presenti numerose federazioni, enti e associazioni sportive, tra cui: Aero Club Italia, American Football, Atletica, Arrampicata, Arti Marziali, Badminton, Baseball, Bocce, Calcio, Calcio Biliardo, Canoa, Ciclismo, Danza Sportiva, Dragon Boat, Esports, Fitness,Ginnastica, Golf, Giochi e Sport Tradizionali, Hockey, Indoboard, Judo, Karate, Kick Boxing, Modellismo, Motonautica, Pallavolo, Pallacanestro, Pallamano, Pattinaggio, Pentathlon moderno, Pesca Sportiva, Pesistica, Rugby, Percorsi di motricità, Pickleball, Pugilistica, Scacchi, Scherma, Sci Nautico, Squash, Sport Equestri, Sport Invernali, Cani salvataggio, Subbuteo, Sup, Surf, Taekwondo, Tennis, Tennis da tavolo, Tiro al Volo, Tiro con l’Arco, Vela.

Sport, scuola e formazione

Un ruolo centrale sarà riservato alle scuole. Solo nella giornata del 9 maggio, dedicata agli istituti scolastici, sono attesi oltre 800 studenti. Anche quest’anno, 150 alunni parteciperanno al progetto PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), ricevendo una formazione pratica. Dal 2017, centinaia di studenti hanno avuto l’opportunità di formarsi in un contesto dinamico e stimolante, sviluppando competenze utili anche nel mondo del lavoro.

Un evento green e inclusivo

“Sport in Famiglia” è anche un evento green, attento alla sostenibilità e all’ambiente: promuove pratiche ecologiche, il riciclo e l’uso di materiali a basso impatto. L’iniziativa contribuisce inoltre alla rigenerazione urbana del parco, rendendolo un luogo ancora più accogliente e vivibile.

Sport come antidoto al disagio giovanile

In un’epoca in cui i giovani affrontano sfide legate alla tecnologia, al bullismo online, alla solitudine e all’ansia, lo sport si propone come uno strumento educativo e terapeutico. Attraverso l’attività fisica, i ragazzi imparano il valore della collaborazione, del rispetto delle regole, della gestione emotiva e del senso di comunità.

Attività di Pet Therapy e riabilitazione equestre

Tra le attività più emozionanti, anche la pet therapy con i cani e la riabilitazione equestre con i pony, rivolte a bambini con difficoltà motorie, cognitive o disturbi dello sviluppo. Sono previste inoltre attività inclusive e adattate rivolte a persone con disabilità. Esperienze che favoriscono il benessere psicofisico e la socializzazione.

Spettacoli e dimostrazioni straordinarie

Il pubblico potrà assistere a esibizioni mozzafiato: le acrobazie in moto d’acqua di Roberto Mariani, campione europeo e mondiale di freestyle, le evoluzioni con il flyboard di Fabrizio Baglioni, campione italiano e le performance dei campioni nazionali e internazionali di sci nautico. “Sport in Famiglia” è più di un evento: è un progetto educativo, sociale e ambientale che mette lo sport al centro della vita quotidiana. Un’occasione unica per stare insieme, imparare, divertirsi e crescere.

“La manifestazione è realizzata con il supporto di EUR SpA”

“Il Laghetto dell'Eur con i 160.000 mq di parco urbano rappresenta uno spazio unico a Roma, non solo per la bellezza e il pregio naturalistico dei luoghi, ma anche perché permette l'organizzazione degli sport acquatici nel cuore della città. Con piacere abbiamo concesso l'area per questa manifestazione gratuita, che punta ad avvicinare ragazzi e famiglie alla pratica di tante discipline sportive, nella considerazione che lo sport sia un luogo di valori positivi, con un elevato valore formativo e sociale. L’Eur è oggi un sistema multi - asset dall’enorme potenziale, nel quale coesistono storia e contemporaneità. Come EUR SpA consideriamo il rilancio della pratica sportiva un obiettivo da perseguire, per contribuire a sviluppare l’Eur su una traiettoria di utilità pubblica, affinché svolga sempre più un ruolo di sviluppo economico e sociale per la Città.” - ha dichiarato Enrico Gasbarra, Presidente di EUR SpA.