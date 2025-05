Fondazione Polito, nuovo Studio Medico Sportivo dedicato al Passaporto Ematico

Lunedì a Santa Maria di Castellabate, la Fondazione Polito segna un grande gol per la salute e lo sport: alle ore 17 inaugura con entusiasmo il nuovo Studio Medico Sportivo dedicato al Passaporto Ematico. Un passo avanti fondamentale per la prevenzione e la tutela degli atleti, celebrato con una cerimonia speciale alla presenza di testimonial d’eccezione come l’allenatore Massimo Rastelli e medici di altissimo profilo.