Presentato in Regione Veneto il progetto “Equal Play” contro la violenza di genere

L’Area CRS della Lega Dilettanti aderisce a “Equal Play”, un progetto innovativo che unisce sport, arte, scuola con l’obiettivo di contrastare la violenza di genere alla radice, educando bambine e bambini al rispetto e all’inclusione fin dalla prima infanzia. Si tratta di una campagna, ideata e coordinata da Gruppo Polis, che unisce quattro cooperative padovane, in collaborazione con l’Università di Padova, che mira a promuovere l’inclusione e la parità di genere attraverso lo sport.



“Equal Play” prevede il coinvolgimento di bambini dai 6 ai 10 anni, allenatori, dirigenti e genitori attraverso lo sport come veicolo di coesione sociale e di crescita. Il progetto prevede due fasi di svolgimento: la prima a livello regionale, che interesserà il Veneto, e che coinvolgerà un centinaio di società sportive, e la seconda con diffusione a livello nazionale.



"Come Lega Dilettanti – dichiara Luca De Simoni, Responsabile dell'Area di Responsabilità Sociale della Lega Nazionale Dilettanti - siamo costantemente impegnati in attività a sostegno della cultura del rispetto. Equal Play può diventare uno strumento importante per combattere la violenza di genere, dando ai più giovani degli strumenti di riflessione e di confronto concreti attraverso il calcio e lo sport in generale”. Molte le azioni inserite nel progetto, che prevedono in primis la sottoscrizione da parte delle società sportive calcistiche dilettantistiche del “Patto Equal Play”, impegnandosi nella partecipazione e nella promozione delle varie attività. E ancora, la fornitura gratuita alle società del kit Equal Play, comprensivo di video-pillole specificamente dedicate ad atleti, allenatori, dirigenti e genitori, con l’impegno a diffondere il messaggio di inclusione attraverso le fasi del progetto.