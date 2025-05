Torna dal 21 maggio il Roma Latin Festival

Mercoledì 21 maggio torna il Roma Latin Festival, che dal 1995 con la sua magia e la sua inesauribile vitalità, anima le notti dell’estate romana. Nella cornice del Parco Rosati all’Eur in Via delle Tre Fontane 24, si potrà vivere un’atmosfera festosa e “caliente” all’insegna dell’ottima musica live . Il cartellone artistico infatti, anche in questa stagione, coinvolgerà le più importanti star del panorama musicale latino-americano e non solo.