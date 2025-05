Unire eccellenza accademia e competenza sul campo è l’obiettivo della partnership strategica tra la Luiss Business School e il Corriere dello Sport , nata per supportare la nuova edizione del Master universitario di I livello in Management dello Sport . Un progetto formativo che si colloca al crocevia tra innovazione, passione sportiva e valorizzazione del talento, volto a rispondere alle esigenze di un’industria in cotante trasformazione. Il Corriere dello Sport, quotidiano sportivo di riferimento a livello nazionale, partecipa attivamente al percorso formativo offrendo testimonianze dirette, seminari tematici, case history e progetti sul campo. Un contributo editoriale e professionale che consente agli studenti di confrontarsi con le dinamiche reali del giornalismo sportivo, integrando alla teoria un approccio operativo e immersivo. Attraverso il proprio network e l’esperienza redazionale, il quotidiano rafforza il dialogo tra formazione e comunicazione sportiva, arricchendo il programma con contenuti attuali e strumenti analitici. Il Master , giunto alla sua sesta edizione è strutturato in formula full-time e destinato a giovani laureati di primo e secondo livello e mira a formare figure manageriali capaci di operare in ambiti quali marketing sportivo, eventi, comunicazione, diritti media, sostenibilità e innovazione . Centrale è lo sviluppo di competenze trasversali, economiche e digitali, ritenute oggi imprescindibili per interpretare le sfi de globali della sport industry .

I partner del corso

Al fianco della Luiss Business School, in qualità di partner didattici, si collocano due attori di primo piano del panorama sportivo italiano: AS Roma e ItaliaCamp. Il percorso didattico si articola in moduli teorici, esperienze sul campo e un project work finale. A ciò si aggiunge la possibilità di stage presso aziende del settore, club sportivi, istituzioni e agenzie di comunicazione, consolidando così il legame tra formazione e occupabilità. Questa sinergia tra mondo accademico, editoria, sport professionistico e innovazione rappresenta un passo concreto verso la costruzione di una nuova classe dirigente dello sport, capace di guidarne la crescita con visione, competenza e responsabilità.

Il binomio vincente

“Siamo entusiasti di annunciare la nostra partnership con la Luiss Business School e poter supportare da protagonisti il Master in Management dello Sport” - commenta Ottavio Ottaviani, Direttore Generale del Corriere dello Sport - “Questo accordo rappresenta un passo importante per il nostro giornale, consolidando l’impegno nella formazione e nell’innovazione nel mondo dello sport, un settore in continua evoluzione.” “L’approccio formativo pone al centro lo sviluppo di competenze manageriali per le professionalità dello sport”, dichiara Luca Pirolo, Head of Specialized Masters, Luiss Business School. “Un settore che oggi richiede sempre più profili con competenze strutturate, in grado di agire con successo in un ambito internazionale, dinamico e competitivo".



A questo link tutte le info sul Master in Sport Management della Luiss Business School.