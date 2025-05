Lo sport incontra i giovani  

Un confronto con i giovani per parlare di sport come guida e come ambasciatore di speranza e di sogni.

Nell'ambito del Maggio Salesiano, domani 22 maggio alle 18 in Via del Ghirlandaio 40 a Firenze, i giovani si confronteranno con lo sport, in particolare col calcio, alla presenza di Cesare Prandelli, del giovane portiere viola, Tommaso Martinelli e di Tommaso Giani, ideatore del progetto "Non solo piedi buoni".

A dare il "calcio di inizio" sarà il libro “Cara gentilezza ti scrivo” (edito da I libri di Mompracem), curato dalla giornalista fiorentina e Fair Play Manager, Gaia Simonetti, che raccoglie la lettera di un bambino alla gentilezza.

"Nell'ambito della manifestazione denominata Maggio Salesiano che quest'anno tratta del tema della Speranza -dichiara Don Stefano Aspettati - siamo orgogliosi di poter offrire un momento di riflessione anche sul mondo dello sport. A partire da un testo di Gaia Simonetti sulla gentilezza e il desiderio che possa ritornare, affronteremo questo tema proprio nel mondo dello sport, ambiente fondamentale per lo sviluppo dei giovani, ma che non sempre è foriero di valori educativi. Avremo anche la gioia di poter salutare il nostro Martino, giovane della Sales reduce da una terribile malattia”. L'iniziativa attraverso storie di sport e di speranza sarà condotta da Sara Meini.

