12 Ore Nuotando con AmOre  per AISM Domenica 8 Giugno 2025 

“12 Ore Nuotando con Amore per AISM” è uno spettacolare evento benefico di nuoto , organizzato da AISM Roma con il partner tecnico Swimming Travel, giunto con crescente successo alla decima edizione. Il Centro Federale Valco San Paolo, l’8 Giugno, sarà sede di una splendida giornata di aggregazione, condivisione ed impegno sportivo ma al contempo sociale: centinaia di nuotatori dalle esperienze e capacità più varie (amatori, master, agonisti), senza limiti di età e distinzioni di categoria dovute alla condizioni fisica, saranno parte di un’ unica grande staffetta a 18 squadre, nell’ ambito della quale si daranno il cambio per 12 ore, producendo un’ ondata altissima di positività ed incoraggiamento per tutte le persone che convivono con le problematiche della sclerosi multipla e patologie correlate. La “12 Ore Nuotando con AmOre per AISM” è una vera e propria festa del nuoto accessibile che esemplifica l’ impegno quotidiano di AISM per l’ inclusione sociale delle persone con sclerosi multipla . Saranno tanti i nuotatori con disabilità, derivata dalla SM, ma non solo, perfettamente integrati nel contesto di una staffetta vissuta da tutti i partecipanti con entusiasmo, amicizia e tenacia .

La grande sfida sportiva di quest’anno è fare meglio della edizione record del 2024, svoltatasi nella vasca olimpionica del Centro Federale di Pietralata , quando accorsero ben 900 iscritti , riuniti in 18 Team, che percorsero complessivamente 840 Km .

Con la mobilitazione sempre ampliatasi nel corso delle dieci edizioni, è proporzionalmente cresciuto il risultato più ambito e al quale, oltre agli iscritti alla gara, numerosi partner concorrono con generosità : finanziare le attività della Sezione AISM di Roma rivolte alla qualità di vita delle persone con sclerosi multipla.

Dal 2014, anno in cui Luciano Vietri, ideatore e responsabile tecnico della gara, decise di dedicare l’ iniziativa ad AISM Roma, al netto dei costi, sono stati raccolti oltre 60.000 € . Con i fondi raccolti nell’ edizione 2024, in particolare, 28 persone con SM hanno potuto usufruire di un contributo utile a sostenere lo svolgimento di corsi semestrali di nuoto ed acqua gym specificatamente mirati a migliorarne il benessere psico fisico.

Importanti Campioni dello sport hanno sostenuto l’ iniziativa aderendo fisicamente alla staffetta negli anni. Tra gli altri : Massimiliano Rosolino, Alessia Filippi , Stefano Battistelli, Alessia Zecchini, Ilenia Colanero, Emanuele Blandamura, Margerita Panziera, Piero Codia. Altri volti noti del nuoto e non solo si aggiungeranno quest’anno.

Sarà una giornata intera di sport , sensibilizzazione e benessere in vasca e fuori. Negli ampi spazi del Centro Federale Valco San Paolo, avrà vita il programma Swim&Move a cura del volontari di AISM ROMA, nel quale sono previste, attività collaterali alla gara, quali infopoint su AISM e sclerosi multipla , dimostrazioni di discipline salutari come yoga, feldenkrais , pilates, shiatsu. La corsia 0 della vasca olimpionica sarà inoltre riservata agli ospiti.

Nella vasca interna della struttura, dalle 9 alle 13 , si terrà il torneo benefico di Pallanuoto, categoria under 12, organizzato da AQVA Roma . Uno sport bellissimo ed istruttivo, che arricchisce ancor di più la promozione della salute e del messaggio solidale connesso al’evento.

Radio Roma, media partner, curerà l’animazione musicale e l’ntrattenimento per tutta la durata della manifestazione(esclusi gli orari sensibili) fino al countdown finale delle ore 20.



L’evento, in virtù della riconosciuta valenza sociale, è accreditato dai Patrocini di: Assessorato allo Sport del Comune di Roma, FIN Federazione Italiana Nuoto, FINP Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, CONI Comitato Regionale Lazio, CIP Comitato Paralimpico Lazio.

La presentazione ufficiale è in programma Martedi 20 Maggio presso la Sede Centrate del Coni al Foro Italico nella prestigiosa Sala dei Presidenti.

A sostenere la causa di AISM in occasione della 12 Ore Nuotando con AmOre, tanti partner d’eccezione. In testa BCC Roma, main sponsor dell’edizione 2025, Poste Italiane, Top Sponsor, 1877 Stein, MLM Consulting, Associazione SNGCI, Acqua Minerale San Benedetto, Forhans. Arena Studio Commerciale RP

Sostenitori: Prioritalia, Manager Italia, Praxi Group, Agenzia Meedya

L’ appuntamento dell’8 Giugno si avvicina con i migliori auspici: già tantissime le adesioni delle squadre, alcune delle quali attendono singoli e gruppi che volessero aggregarsi entro il 1 Giugno ( termine iscrizioni) .

Note Tecniche della staffetta 12 Ore Nuotando con amOre 2025 (maggiori info nel regolamento in allegato) :

La staffetta dura 12 ore consecutive: dalle 8 alle 20

La gara si tiene nella vasca olimpionica esterna e consente di coinvolgere fino a 18 squadre, ognuna delle quali sarà composta da un minimo di 20 ad un massimo di 50 nuotatori.

In caso di maltempo, la staffetta si terrà nella vasca interna da 25 m.

L’impianto, compresi i servizi è totalmente accessibile e privo di barriere architettoniche. Sarà garantita assistenza alle persone disabili per l’accesso in acqua.

Ogni squadra sarà rappresentata da un capitano che gestisce i turni del proprio team, illimitati ma regolamentati, e che tiene i contatti con i responsabili tecnici dell’organizzazione.

Fino al 1° giugno 2025 è possibile formare e iscrivere una propria squadra (a meno di limite già raggiunto di 18 team) .

Naturalmente anche singoli o piccoli gruppi che non hanno squadra possono iscriversi e, contattando l’organizzazione, essere inseriti in uno dei team partecipanti per poi prendere accordi sui turni col capitano della squadra individuata .

Sportivamente, vincerà la squadra che nell’arco delle 12 ore avrà coperto la distanza maggiore, ma i massimi onori andranno a quella che avrà totalizzato l’ammontare donazioni maggiore.

Saranno premiate le prime tre squadre classificate e la squadra più generosa.

Premi speciali per la squadra più inclusiva e la squadra più attiva sui social .

Per tutti i partecipanti pacco gara con cuffia originale e gadget ricordo.

Buono pasta per coloro che nuotano nella fascia oraria della mattina.

La 12 Ore Nuotando con amOre 2025, decima edizione, presso il Centro Federale Nuoto di Valco San Paolo, sarà una bellissima impresa collettiva che resterà nel cuore di ogni partecipante!