Dagospia compie 25 anni: il sito di Roberto D’Agostino che ha smaliziato il web

Spigolature feroci, notizie irriverenti e provocatorie, gossip pungenti, uno stile inconfondibile, caustico, ironico e non convenzionale:ha rivoluzionato il mondo del web grazie all’intuito e alla grande personalità del suo fondatoreEra il 22 maggio del 2000 quandoè stato lanciato, inizialmente come un blog personale. Ma in breve tempo ha raggiunto una notorietà tale, grazie al suo stile così originale, da diventare prima un sito web e poi un vero e proprio “bollettino d'informazione, punto e basta. Nonché espressione di Roberto D'Agostino”. I suoi scoop, le sue anticipazioni e i suoi retroscena su temi di politica, economia, spettacolo e costume in questi 25 anni si sono evoluti in una preziosa “risorsa informativa online a contenuto generalista”.Il successo della popolarità della testata è sicuramente dovuto allo stile di comunicazione, volutamente chiassoso e scandalistico, e alla sua impostazione grafica che ricorda molto quella del modello di news aggregator americano alla, col quale condivide anche la vocazione all'informazione indipendente. Iconico poi il suo simbolo: una piccola bomba dispettosa che già nel 2000 prometteva un racconto senza peli sulla lingua, discostandosi dalla comunicazione seriosa.per il suo venticinquennio regala ai suoi lettori la possibilità di leggere tutto il suo archivio storico