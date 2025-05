Tibur Open Gym, al via la terza edizione

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, torna a gran richiesta TIBUR OPEN GYM, l’attesa manifestazione dedicata allo sport, al benessere e alla promozione di uno stile di vita attivo e inclusivo. L’appuntamento è fissato per il weekend dal 30 maggio al 1° giugno 2025, venerdì 30 maggio dalle ore 08.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18, sabato 31 maggio e domenica 1°giugno dalle ore 09.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18, nel verde del suggestivo Parco Bei, cuore pulsante del IV Municipio di Roma (Via di Casal Bruciato). L’ingresso è gratuito. L’evento promosso dal IV municipio è organizzato dall’ASD Cast Sub Roma 2000, con CSR Promotion e Smile Events.

Nato con l’obiettivo di valorizzare il ruolo educativo, sociale e culturale dello sport, TIBUR OPEN GYM si è rapidamente affermato come punto di riferimento nel panorama cittadino, coinvolgendo nelle edizioni precedenti migliaia di partecipanti: famiglie, scuole, associazioni e appassionati di tutte le età. Il forte entusiasmo riscosso ha spinto l’assessorato allo Sport del IV Municipio a potenziare ulteriormente l'offerta, rendendo l’edizione 2025 ancora più ricca e coinvolgente.

L’apertura ufficiale si terrà venerdì 30 maggio alle ore 8.30, con una mattinata interamente dedicata agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado coinvolti nel progetto.

Per questa edizione sono previste oltre 15 aree sportive. Le attività spazieranno tra sport del passato (campana, tiro alla fune, ruba bandiera, salto con la corda e altri giochi tradizionali) e del presen (calcio, spinning, mini volley, basket, mini tennis, hockey, arrampicata, badminton, scacchi, tennis da tavolo, tiro con l’arco, tiro a segno, golf, teqball, pickleball). Ci sarà anche un’area dedicata agli sport acquatici, con simulatori di vela e surf. Tra gli sport del futuro un’area tecnologica dedicata agli eSports, con simulatori di guida e dispositivi digitali interattivi, per promuovere un uso consapevole della tecnologia tra i più giovani. Non mancheranno laboratori di coding, percorsi di psicomotricità e attività inclusive pensate per persone con disabilità, in un’ottica di vera accessibilità e partecipazione. Un’attenzione particolare sarà dedicata anche agli Over 65 con la pratica di ginnastica dolce guidati da tecnici qualificati, per promuovere il benessere psico-fisico a tutte le età.

A conferma del forte legame con il territorio e con il mondo scolastico, l’evento si aprirà con attività dedicate alle scuole. Gli studenti della scuola Amerigo Vespucci saranno parte attiva attraverso i progetti PCTO, mettendo in pratica le competenze acquisite e contribuendo direttamente all’organizzazione e alla gestione delle attività. Una dimostrazione concreta che lo sport è anche formazione e responsabilità.

TIBUR OPEN GYM non è solo sport: è un’occasione per vivere il territorio, creare legami e imparare divertendosi. È un festival della salute, dell’inclusione e della condivisione. E soprattutto, è la conferma che “Lo sport è di tutti” — e tutti sono invitati a partecipare.