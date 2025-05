Fiesta, Grupo Extra venerdì 30 in concerto

Il popolare gruppo di bachata Grupo Extra torna sul palco di Fiesta! Roma Latin Festival con i suoi più grandi successi! Tra questi Me Emborracharè, Disco d’Oro in Italia e tra i brani più virali su Tik Tok nel 2025 insieme a hit internazionali come Lejos De Ti, A Travès del Vaso, ¿Y Qué Pasò? E molti altri. Famosi per la loro energica presenza scenica e per la capacità di trasmettere forti emozioni al pubblico grazie a bellissime e scenografie e coinvolgenti melodie.