Notte dei Leoni, a Frosinone premiata Venus Williams

Una notte speciale, in cui sport e solidarietà si sono fusi in un grande evento dal respiro internazionale. È questo lo spirito che ha animato La Notte dei Leoni, andata in scena il 27 maggio allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone e trasmessa su Dazn. Tra i momenti più intensi della serata, la premiazione della leggenda del tennis mondiale Venus Williams, insignita del Premio alla Carriera Human Value direttamente dalle mani di Mauro Atturo, imprenditore da sempre impegnato nella promozione di iniziative solidali e fondatore di progetti che coniugano impresa, etica e responsabilità sociale.