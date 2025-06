Sport senza confini: quando lo sport diventa casa per tutti i bambini

In un’Italia che guarda sempre più all’inclusione, " Sport Senza Confini " è molto più di un progetto: è una promessa mantenuta. Una promessa fatta ai bambini con disabilità e alle loro famiglie , per dire loro che lo sport è un diritto di tutti , e che nessuno dovrebbe restare indietro.

L’iniziativa, promossa da Procter & Gamble Italia (P&G) insieme a FISPES e Fondazione Conad ETS, si rivolge a giovani dai 5 ai 14 anni, portando in giro per l’Italia un messaggio potente: lo sport unisce, abbatte barriere e costruisce ponti. Con la seconda edizione avviata nel marzo 2025, il progetto toccherà 15 città in 12 regioni, coinvolgendo centinaia di bambini in attività che fanno bene al corpo, ma soprattutto al cuore.

Lo sport che accoglie, ascolta e fa crescere

Per molti bambini con disabilità, trovare uno spazio dove potersi muovere liberamente, imparare, divertirsi e sentirsi parte di un gruppo non è così scontato. "Sport Senza Confini" nasce proprio per riempire questo vuoto, offrendo esperienze sportive accessibili, inclusive e gratuite.

Ogni tappa è una piccola festa, fatta di:

• Giochi e attività motorie, guidate da tecnici esperti che sanno come far emergere il meglio da ogni bambino.

• Momenti di incontro con le famiglie, per condividere strumenti, storie, dubbi e speranze.

• Laboratori scolastici e comunitari, per far conoscere lo sport paralimpico e promuovere una cultura del rispetto e della partecipazione.

Per tanti piccoli partecipanti, è la prima volta che qualcuno li guarda per ciò che possono fare, e non per ciò che non possono fare.

L’obiettivo di questi incontri è quello di mettere in contatto i giovani atleti e le loro famiglie con le realtà sportive del territorio, per agevolare l’accesso allo sport dei ragazzi con disabilità. Ma è anche quello di aiutare i ragazzi a comprendere qual è lo sport che più preferiscono e che vorrebbero praticare, aiutandoli al contempo a socializzare con altri coetanei.

Lo sport che aiuta a diventare grandi

Il successo della prima edizione ha parlato da solo: oltre 120 partecipazioni in 11 tappe. Ma i numeri non raccontano tutto. Quello che conta davvero sono gli sguardi felici, i sorrisi timidi che diventano sicuri, i bambini che finalmente si sentono parte di qualcosa.

Perché sì, lo sport può cambiare la vita. Ecco perché P&G crede così tanto in questo progetto: perché attraverso il gioco, il movimento e la relazione, i bambini imparano a conoscersi, a volersi bene e a stare con gli altri. Lo sport, infatti, porta numerosi benefici:

• Benessere fisico e mentale

Lo sport fa bene al corpo, ma anche alla mente. Aiuta i bambini a sentirsi più forti, più sicuri, più liberi. Soprattutto per chi vive una disabilità, è una chiave preziosa per scoprire nuove possibilità.

• Autonomia e autostima

Provare, sbagliare, riuscire: ogni piccola conquista costruisce fiducia. Ogni passo avanti, anche il più piccolo, è un grande traguardo che insegna che valiamo, sempre.

• Amicizie vere

Correre, ridere, allenarsi insieme crea legami profondi. Lo sport insegna il rispetto, la collaborazione, l’empatia. E quei legami spesso vanno ben oltre il campo da gioco.

• Una nuova cultura

Quando le persone vedono i risultati di un progetto come questo, iniziano a cambiare sguardo. I pregiudizi cadono, le differenze diventano opportunità, e il mondo diventa un po’ più giusto.

Perché nessun bambino dovrebbe restare a bordocampo

“Sport Senza Confini” è una risposta concreta al desiderio di tanti bambini e famiglie: sentirsi accolti, visti, ascoltati. È la prova che, con il giusto supporto, ogni bambino può esprimere il proprio potenziale e sentirsi parte di una comunità.

Grazie all’impegno concreto di Procter & Gamble Italia, questo progetto sta cambiando delle vite, una tappa alla volta. E ci ricorda che l’inclusione non è solo un obiettivo, ma un cammino da percorrere insieme – passo dopo passo, gioco dopo gioco, sogno dopo sogno.

L'impegno di P&G con campioni ogni giorno

“Sport Senza Confini” è solo uno dei diversi progetti rivolti all’inclusione nello sport di cui Procter & Gamble si sta facendo promotore attivo.

“Campioni Ogni Giorno” è un programma più articolato di iniziative concrete che mirano a promuovere l’accesso dei giovani con disabilità al mondo dello sport. Oltre a “Sport Senza Confini”, troviamo tra le iniziative:

• La realizzazione di una ricerca che attesta l’accessibilità dello sport italiano;

• La creazione di un app mobile per individuare le associazioni sul territorio che offrono centri sportivi accessibili;

• La collaborazione con la Fondazione Milano Cortina per l’adozione di un toolkit educativo, da distribuire nelle scuole, chiamato “I’mPOSSIBLE”;

• La partecipazione in progetti per rendere baite e località sciistiche accessibili anche agli atleti con disabilità;

• Donazioni e contributi per sostenere Federazioni sportive e per poter praticare sport Paralimpici.

A scuola si impara anche il valore dell'inclusione

Il cambiamento passa anche dai banchi di scuola. È per questo che P&G sostiene il programma educativo “I’mPOSSIBLE”, ideato dal Comitato Paralimpico Internazionale. Un vero e proprio kit didattico che aiuta gli insegnanti a parlare di sport paralimpico e inclusione in modo semplice, accessibile e coinvolgente.

Grazie a questo strumento, migliaia di studenti italiani stanno scoprendo il significato di coraggio, determinazione, rispetto e uguaglianza, valori che non si insegnano solo con le parole, ma soprattutto con l’esempio.

