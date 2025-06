A Fiesta il 13 Havana de Primera

Venerdì 13 Giugno salirà sul palco di Fiesta! Roma Latin Festival – in Via delle Tre Fontane 24, Havana de Primera, gruppo fondato da Alexander Abreu, trombettista, cantante, compositore e arrangiatore cubano. Cresciuto a Cienfuegos, comincia a suonare la tromba all'età di dieci anni. La sua voce sofisticata lo ha reso un vocalist molto apprezzato oltre che un musicista qualificato, è considerato infatti uno dei musicisti cubani più versatili, che ha fatto della sua musica un'affascinante fusione musicale e ritmica di Salsa, Jazz, Funk e afro-cubana. Nel 2008 decide di fondare il gruppo Havana De Primera di cui è direttore, arrangiatore e compositore. ll primo album "Haciendo Historia” ha vinto come“Miglior album di debutto” ai Cubadisco Awards 2010. “Pasaporte”(2013) è stato votato come uno dei migliori album latini dell’anno degli ascoltatori NPR ed è stato nominato dal Los Angeles Times come uno dei 10 migliori album di musica latina dell’epoca. Inoltre ha ricevuto il premio come “ Miglior album di musica popolare” ai Cubadisco Awards 2013, così come l’album “ La Vuelta al Mundo” nel 2015. “Cantor del Pueblo” (2018) si è assicurato una nomination come “ Miglior album di salsa” ai Latin Grammy Awards 2018. Invece “Será que se acabó”è un album tributo alla musica popolare cubana degli anni ’80 e ’90.