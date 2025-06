Basketball Court: a Garbatella il nuovo playground tra arte, sport e comunità

Un'area in disuso che torna a vivere e si trasforma in un simbolo di rinascita per l'intera comunità. È questo lo spirito di Basketball Court , il progetto di rigenerazione urbana promosso da Roma Bar Show in collaborazione con JD Sports Italia e il patrocinio dell' VIII Municipio e dell' Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale . Il nuovo playground si trova nel cuore di Garbatella , all'interno del Parco Caduti del Mare , ed è stato inaugurato il 14 giugno. L'intervento ha riguardato non solo la riqualificazione del campo da gioco, ma anche delle migliorie strutturali e soprattutto un'importante opera di street art realizzata da Camilla Falsini , artista e muralista romana di fama internazionale. Le sue geometrie colorate e il linguaggio visivo immediato hanno trasformato il playground in un'opera d'arte pubblica, una vera icona e punto di riferimento per il quartiere.

Lo sport come strumento sociale, l'arte come veicolo di trasformazione

L'iniziativa si inserisce nel percorso di responsabilità sociale del Roma Bar Show, il più grande evento italiano dedicato alla mixology e all'ospitalità. "Roma Bar Show non è solo una fiera internazionale, ma un attore attivo nella vita della città. Questo progetto nasce da una visione che è anche una mission per noi, ovvero l'educazione a una cittadinanza responsabile che incontra il potere dello sport come veicolo di consapevolezza, inclusione e fair play" ha dichiarato Andrea Fofi, CEO di Roma Bar Show. Un messaggio condiviso anche dall'assessore Alessandro Onorato, che ha elogiato il valore duraturo dell'iniziativa: "La riqualificazione di questo campo è una legacy preziosa. I grandi eventi devono lasciare eredità concrete, e questo campo rappresenta un punto di riferimento per i giovani del quartiere". Partner del progetto è JD Sports, brand di riferimento nello sportswear e nella cultura urban: "JD non è solo sneakers e sportwear, ma un brand che investe realmente nei giovani. Il recupero di spazi urbani è un modo per offrire loro opportunità concrete di espressione e di aggregazione" ha affermato José Carlos Gonzales, Retail Director Southern Europe di JD Sports. A impreziosire il playground è l'intervento artistico di Camilla Falsini, che ha trasformato il campo in una grande tela a cielo aperto: "Il concept artwork da cui sono partita è quella di una palla che passa da mano a mano e si fa strada verso il canestro, ci sono quattro giocatori che collaborano verso uno scopo comune, raggiungibile solo insieme, è un lavoro collettivo come questo progetto". Il Comune di Roma ha sostenuto il progetto come parte di un percorso di valorizzazione urbana condiviso con le istituzioni cittadine. L'VIII Municipio, in particolare, sarà coinvolto anche nella gestione attiva dell'area, attraverso attività sportive, laboratori creativi , incontri con scuole (inclusa l'Università Roma Tre) e realtà del basket locale. Andrea Ciaccheri, presidente del Municipio, ha ribadito: "Basketball Court non è solo una riqualificazione urbana, ma un nuovo modo di fare comunità. È la dimostrazione che quando pubblico, privato e arte collaborano, si crea un impatto sociale reale e duraturo. Garbatella meritava questo regalo". A coronare l'intervento, verrà installata una targa celebrativa che ricorderà il contributo di tutti i soggetti coinvolti. Le attività post-inaugurazione garantiranno continuità e presidio del campo, trasformandolo in un luogo di crescita, sport e socialità per le future generazioni. Come recita il motto dell iniziativa: "Il lavoro di squadra divide i compiti e moltiplica il successo". Un insegnamento condiviso dal mondo del bar, dello sport e dell'arte, oggi più che mai uniti per costruire una Roma più inclusiva e partecipata.