The Glamour Hotel Event, il salotto del "bien vivre" dedicato ai protagonisti dell'haute hotellerie

Si è svolta a Roma martedì 10 giugno la seconda data dell’edizione 2025 di THE GLAMOUR HOTEL EVENT organizzato da HOTELMYPASSION. Un successo che si rinnova, anno dopo anno, per uno degli appuntamenti diventati ‘place to be’ per i principali top player dell’ospitalità e che si celebra a Milano e a Roma.

THE GLAMOUR HOTEL EVENT si è confermato occasione di incontro tra colleghi e amici, un momento per tessere nuove relazioni, dove poter dialogare dei temi del lusso, design, investimenti e nuovi trend. Un salotto che raduna le figure chiave che operano nel mondo dell’hôtellerie e permette di stringere relazioni di alto livello, in un contesto esclusivo.

Una serata all’insegna dell’arte del ‘Bien Vivre’, convivialità e stile, nella splendida cornice del prestigioso Anantara Palazzo Naiadi, un edificio storico affacciato su Piazza della Repubblica, che combina l'architettura in marmo del XIX secolo con comfort moderni e sale meeting sospese sulle rovine delle Terme di Diocleziano, per uno degli hotel di lusso di Roma più noti e di certo il più grande, in una delle posizioni più invidiabili del centro città. La terrazza panoramica dell'hotel offre una vista mozzafiato sulla città, rendendolo uno dei luoghi più affascinanti per celebrare l'ospitalità romana.

Il cocktail si è tenuto proprio al SEEN By Olivier, suggestivo rooftop di grande stile e dal mood internazionale, con una vista meravigliosa sulla città eterna. Il ristorante nippo-portoghese è un must per gli amanti del fusion e i signature cocktail in lista al bar sono un forte richiamo per gli appassionati di mixology. Ottimo vino, bollicine di eccellenza gentilmente offerte da Foss Marai e gli immancabili Signature Cocktail come Azzurro e Bruschetta, richiamo all’italianità, Mochi e My Martini Express, più dolci e fusion, hanno accompagnato le ricercate proposte gourmet come Tapioca fritta con scamorza parmigiano e guava, Tataki di manzo con pesto di rucola e parmigiano, Crocchette di agnello con chutney di mango, Wagyu gyoza con salsa al peperoncino dolce, falafel, sandwich con pesce croccante e molto altro. La raffinata selezione musicale è stata curata dalla Dj Serena, una delle artiste di BLUNOTTE, e ha fatto da sottofondo alla coreografia di ballerine che si sono esibite durante la serata. Armonioso intrattenimento che ha amplificato le esperienze sensoriali.

Atmosfera di festa e opportunità di business

Gli ospiti sono stati coinvolti in un’atmosfera di festa, tra sorrisi e chiacchiere e momenti di leggera evasione. È proprio da momenti speciali come questi che nascono grandi idee e si creano le basi per nuove opportunità di business.Tanti gli ospiti che hanno preso parte all’evento, professionalità del mondo dell’ospitalità di lusso con una forte passione comune: proprietari di hotel indipendenti e di gruppi alberghieri, CEO o Managing Director di catene internazionali e Director of Operation, immobiliaristi, General Manager, responsabili di sviluppo di brand e responsabili acquisti di gruppi alberghieri, referenti di Fondi e di società di costruzioni, architetti, interior designer, advisor, nomi d’eccellenza della ristorazione e Chef. Tra i rappresentanti di alcuni dei più dinamici gruppi dell’hôtellerie internazionale e italiana: Marco Gilardi, Senior Operations Director ITALY & USA Gruppo Minor, di cui fa parte Anantara Hotels, e Francesco Mennella, General Manager Anantara Palazzo Naiadi.

L’eccellenza dei luxury hotel romani con i padroni di casa, tra questi:

Vincenzo Falcone, General Manager Bulgari Hotel Roma; Giuseppe De Martino, St. Regis; Daniele Carta, General Manager Hotel Splendide Royal; Daniele Saladini, General Manager Parco dei Principi Grand Hotel & Spa; Paolo Bellè, General Manager Hilton Roma Eur la Lama, Hilton Airport; Federica Giubileo, Anantara Palazzo Naiadi; Massimo Colli, Hotel d’Inghilterra; Andrea Fiorentini, General Manager Villa Agrippina, a Gran Melià Hotel; Francesco Barattini, Orient Express La Minerva; Lorenzo Vivalda, Sina Hotels; Fernanda Lopez, W Hotel; Cristina Baldi, Vigna Caio Relais & SPA; Nicola Rex, Hotel dei Mellini, Hotel Dei Borgogni; Natalino Gisonna, Hotel Corso 281; Barbara Falasca, The Sanctuary Hotel; Simone Iovacchini, Hotel Alexandra Rome; Pauline Charles, Demetrio De Giorgio, Mara Senatore, Aldrovandi Palace; Alessia Meli, Palazzo di Ripetta; Ilaria Carini, Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel; Francesco Mormile, Bzar Hotel. E ancora Francesco Lazzarini, Omnia Hotels; Fabrizio e Giuseppe Roscioli, Andrea Spalletti, Villa Spalletti Trivelli; Pietro Monti, Mediterraneo Sorrento; Roberto Vannoni, Bio Hotel Raphael; Cristina Paini, LHM.

E ancora, Marco Gilardi, Minor Hotels; Leonardo Stassi, Coldwell Banker Commercial Italy; Angelica Corsini, Arsenale Group; Alan Mantin, Hilton; Ciro Verrocchi, Gruppo Sigea; Giuseppe Falconieri, Pietro Moretti, AG Group; Paolo Potitò, Oliviero Albini, Gruppo Rebecchini.



Tradizione e Lusso, Vivacità e Crescita nel settore alberghiero della Città Eterna

Negli ultimi due anni sono state molte le nuove aperture di hotel di lusso a Roma da parte di prestigiosi gruppi alberghieri, firmati da rinomati studi di architettura. Tra questi, il Romeo Roma, progettato da Zaha Hadid, che ha ridefinito gli standard dell'ospitalità nella capitale, e Orient Express La Minerve, che segna il debutto ufficiale nel mondo del nuovo marchio d’ospitalità Orient Express. La sua progettazione, il cui stile fonde Art Déco e tradizione romana della Dolce Vita, è stata affidata al designer e architetto franco-messicano Hugo Toro. Suo anche il progetto della lounge nella stazione di Roma Ostiense, dedicata a chi parte con il treno Orient Express.

“The Glamour Hotel Event” e i Partner d’Eccellenza

THE GLAMOUR HOTEL EVENT è supportato da una selezione di sponsor prestigiosi, che condividono la passione per l'eccellenza e l'innovazione nell’ospitalità: Simmons: Leader mondiale nel settore del bedding, sinonimo di comfort e qualità.

- PEDERSOLI Milano: Storica azienda specializzata in biancheria e servizi di lavanderia per l'hotellerie.

- Sambonet – Rosenthal: Marchi iconici nel mondo della tavola e del design.

- HO.RO Divania: una storia di famiglia, arrivata oggi alla seconda generazione. Realizzazioni “chiavi in mano” di arredi e forniture nell’hospitality.

- Salvati Rappresentanze: azienda specializzata in forniture d’eccellenza per il settore alberghiero, della ristorazione e del catering.

- Coldwell Banker Commercial: Una visione che porta al successo nel mondo immobiliare grazie a esperienza, creatività, agilità.

Un ringraziamento speciale a

- Foss Marai: Eccellenza italiana nel mondo delle bollicine, è azienda leader per la produzione di Spumanti e Prosecco Conegliano Valdobbiadene Superiore DOCG.

- BLUNOTTE: prestigioso nome nell’ambito dell’entertainment che con i suoi raffinati artisti, regala agli ospiti un viaggio sensoriale avvolgente e vibrante.