Claudia Conte e la “Memoria viva” a Coverciano

Un abbraccio di sport, solidarietà e speranza ha colorato oggi il Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove venti ragazze e ragazzi ucraini in viaggio in Italia, hanno vissuto un incontro indimenticabile con la Nazionale Femminile Italiana di calcio. Provenienti dalla martoriata regione di Kharkiv, questi giovani – molti dei quali costretti a vivere da oltre tre anni nei bunker a causa della guerra – sono nel nostro Paese grazie alla missione di solidarietà organizzata dall’Associazione “La Memoria Viva”.

Ad accompagnarli in questa esperienza unica è la giornalista Claudia Conte, da tempo impegnata in attività a sostegno del popolo ucraino e che per questo ha ricevuto un riconoscimento ufficiale dalla città di Krasnokutsk. Durante il viaggio, i ragazzi provenienti in particolare dalla città evacuata di Kupiansk e dalla città rifugio di Krasnokutsk, stanno riscoprendo la leggerezza dell’infanzia attraverso attività nella natura, momenti culturali e occasioni di svago.

L’incontro con le Azzurre a Coverciano è stato uno dei momenti più toccanti: sorrisi, giochi con il pallone e abbracci, hanno cancellato anche solo per qualche ora le ombre della guerra. Una giornata che ha unito sport e umanità, mostrando ancora una volta come il calcio – e l’Italia – possano essere ponti di speranza. Nel corso della mattinata, è stato lanciato inoltre un appello per cercare di aiutare i medici che operano ancora nella linea di Kupiansk attraverso l’invio di una nuova ambulanza.