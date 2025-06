Roberto Ciufoli torna in prima serata su RaiDue con “Facci Ridere” accanto a Pino Insegno

Dopo il successo di una lunga tournée teatrale e la brillante conduzione della ventesima edizione di Cortinametraggio, diretta da Maddalena Mayneri, Roberto Ciufoli è pronto a tornare sul piccolo schermo. E lo fa in grande stile, accanto al suo storico compagno di scena Pino Insegno, con il nuovo programma di prima serata “Facci Ridere” , in onda su RaiDue. Una coppia collaudata, quella formata da Ciufoli e Insegno, che ha fatto ridere intere generazioni fin dai tempi della Premiata Ditta. E adesso, dopo anni di palcoscenico condiviso, i due amici tornano in televisione con un format fresco, goliardico e – per fortuna – lontano dalle logiche del talent e dalle psicanalisi in diretta a cui ci hanno abituato certi show.

"Finalmente, dopo tanto tempo, torno in televisione con il mio amico fraterno Pino Insegno" dichiara Ciufoli. "È un ritorno in tv. In teatro era già successo e abbiamo riso come dei bambini, quindi l’aspettativa del divertimento fra noi è altissima. L’occasione poi è molto ghiotta: quattro prime serate su RaiDue in un programma che sulla carta è molto divertente. Speriamo che lo sarà anche sullo schermo". Il programma, che promette di essere una vera festa della comicità popolare, vedrà protagonisti comici per passione provenienti da tutta Italia: dal Nord al Sud, passando per il Centro. Divisi in tre squadre geografiche, i concorrenti si esibiranno con ciò che sanno fare meglio – raccontare barzellette, imitare, suonare e parodiare – pur non essendo comici di mestiere. Nessun montepremi, nessun giudice severo, niente televoto: solo la voglia di far ridere.

"Sono persone che arrivano da tutte le parti d’Italia. Infatti saranno divise in tre squadre tra virgolette, in tre gruppi geografici: nord, centro e sud. Pensando che la comicità sia diversa nelle varie fasce geografiche. Dovranno far ridere tre ospiti in studio con quello che sanno fare, anche se non è il loro mestiere. Sono artisti per passione", spiega Ciufoli.

Una gara atipica, dove il premio non è in denaro ma in gusto: un cesto di prodotti tipici locali, omaggio alla tradizione italiana e ai sapori del territorio. "Non c’è un montepremi, non c’è un notaio, non ci sono soldi e soprattutto non c’è una giuria che, come ultimamente vediamo in tutti i programmi, tende a fare sedute psicanalitiche ai concorrenti piuttosto che spettacolo. Da noi sarà tutto all’insegna del divertimento".

Ma il vero spettacolo, probabilmente, sarà proprio la complicità tra i due padroni di casa: "Con Pino ci vogliamo bene da anni, ci si completa, siamo felici di lavorare insieme. C’è sempre stata tanta intesa. Ci sarà un appoggio reciproco, un reggersi sulle battute, modificando i ruoli da spalla a comico in un attimo, senza che nessuno si accorga di chi sia l’uno e chi l’altro".

Con “Facci Ridere”, Roberto Ciufoli non solo torna in televisione, ma lo fa con uno spirito autentico e sincero, fedele alla comicità popolare, quella che nasce per il puro piacere di strappare un sorriso. "Mi aspetto grandi cose. Spero che vada tutto bene. In ogni caso ho una certezza: farci ridere è una certezza che ci appartiene ancora". E questa, in tempi come questi, è già una vittoria