BetAffiliation trionfa agli iGB Awards 2025 con la 'Miglior Campagna dell'Anno"

Un 2025 da ricordare per BetAffiliation: il network di affiliazioni iGaming ha ottenuto ben cinque candidature all’iGB Affiliate Awards, ed è stato incoronato come operatore che ha realizzato la migliore “Campagna dell’anno”. Nel corso degli iGB Awards, che si sono svolti durante una serata a tema “Cool Britannia” al Troxy Theatre sito in East London il 3 luglio, esperti a livello globale si sono riuniti per premiare i migliori player delle diverse categorie che compongono la vasta industria dell’iGaming. Le categorie coprono tutti gli aspetti del business, tra cui innovazione, creatività, servizi, integrità, e talento.



BetAffiliation aveva già vinto un premio targato iGB nel 2020 come “Rising Star” (Stella nascente), ma confinato al solo mercato italiano; questa volta, il prestigioso premio riguarda il mercato internazionale. E’ la prima volta che una realtà italiana riceve cinque candidature, e porta a casa un premio nella più importante competizione dedicata all’industria dei giochi e scommesse online.



Le altre quattro categorie in cui BetAffiliation ha riscosso una candidatura sono state:

- Miglior network di affiliazione

- Miglior Tech (fornitore di servizi)

- Miglior agenzia digitale

- Innovatore dell’anno