Beach Soccer, LND ancora insieme a Komen Italia per la tutela della salute delle donne

In particolare, la LND sostiene il progetto in sinergia con il Comune di Cirò Marina (KR), con visite specialistiche per la prevenzione dei tumori del seno riservate alle donne non inserite nelle liste di screening regionale. L'appuntamento si è concretizzato con la tappa della carovana di Komen Italia alla Beach Arena a Cirò Marina (KR).

"Siamo lieti di continuare il percorso intrapreso con Komen Italia- dichiara Luca De Simoni, Coordinatore Area CSR Lega Dilettanti- tramite la carovana della prevenzione, nella lotta ai tumori del seno che colpiscono un elevato numero di donne nel nostro Paese e che, anche grazie a Komen, riescono a prevenirli e curarli".