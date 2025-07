Meeting in sede LND a Roma con i referenti regionali CSR  

Roma - Sul tavolo 20 progetti di responsabilità sociale e altrettante best practices che sono stati oggetto di confronto e di condivisione e che vedranno lo sviluppo nei prossimi mesi. Progetti che si sviluppano sui temi dell'inclusione, della lotta alla violenza e alle discriminazioni in ogni forma, alla sostenibilità ambientale, al calcio come strumento educativo, fino alla formazione di figure che diventano ambasciatori di sostenibilità sportiva.

L'Area Responsabilità Sociale della Lega Dilettanti ha riunito presso la "Sala Carlo Tavecchio" nella sede LND a Roma, i suoi referenti CSR per tracciare un bilancio di una stagione di progetti sociali e per tracciare quelli futuri.

Sono stati presentati anche i progetti finalisti realizzati dagli studenti della "LUISS Guido Carli", nati con una challenge sulla sostenibilità.

A guidare la due-giorni di lavoro con i referenti regionali CSR della Dilettanti, Luca De Simoni, coordinatore Area CSR della LND. Ad aprire il confronto, il saluto di Massimo Ciaccolini, Segretario LND. Il bilancio conclusivo è stato tracciato da Giancarlo Abete, presidente LND. Una finestra è stata dedicata anche alla comunicazione dedicata ai temi CSR e ESG a cui hanno partecipato i giornalisti Gaia Simonetti e Luca Lari per Headline.









