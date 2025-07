“Stelle di Fuoco” torna a Cinecittà World

Fuochi fino a 250 metri d’altezza, visibili a oltre 10 km di distanza, con una potenza luminosa pari a 300.000 lampadine : a Cinecittà World torna Stelle di Fuoco , lo show piro-musicale più atteso dell’estate, che per due weekend consecutivi, dal 18 al 20 e dal 25 al 27 luglio, accende il cielo sopra il Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma.

Ogni sera fuochi d’artificio e musica si fondono in un’esplosione di emozioni capace di far sognare adulti e bambini, dando vita a uno spettacolo straordinario tra coreografie luminose, effetti speciali inediti e una potenza visiva da record.

Il tema dell’edizione 2025 “Amori e Sogni” guiderà il pubblico in un racconto visivo mozzafiato, sulle note delle colonne sonore più amate del grande schermo. Lo spettacolo sarà ambientato nella scenografia unica del maestoso water coaster Aktium. Ma Stelle di Fuoco è solo il gran finale di una giornata all’insegna del divertimento: il biglietto include anche l’accesso alle attrazioni del parco, alle 6 aree tematiche cinematografiche e al parco acquatico Aqua World, per chi desidera godersi la giornata dalla mattina. Tra attrazioni e show gli ospiti potranno scegliere i ristoranti a tema o lasciarsi tentare dalle proposte del Villaggio Street Food, aperto fino a sera per una cena sotto le stelle.