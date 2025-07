L'arte che unisce e rigenera: Between Music&Arts Festival

Dopo il grande successo ottenuto nelle prime tre edizioni, torna il Between Music&Arts Festival nel cuore della Sicilia. Il progetto artistico - promosso dall’Ente Parco Archeologico di Morgantina e dalla Villa Romana del Casale, e dai comuni che ne fanno parte - continua a crescere anno dopo anno, all’insegna dell’innovazione e della valorizzazione del territorio. Dal 22 al 27 luglio diverse forme d’arte dialogheranno con la bellezza senza tempo dei siti archeologici, come la Villa Romana del Casale, il Museo Archeologico di Aidone e l’area archeologica di Sofiana a Mazzarino, e di strutture storiche come Palazzo Trigona, la Pinacoteca comunale e l’ex convento di Sant’Anna di Piazza Armerina. Diventando, così, scenari d’eccezione per concerti, performance, esposizioni, proiezioni e incontri.

Alle ore 21 nell’incanto eterno della Villa Romana del Casale, famosa in tutto il mondo per i suoi meravigliosi mosaici, si terrà un evento d’eccezione: Paolo Fresu e Omar Sosa in concerto con Food, il loro progetto discografico. Una serata sensazionale che culminerà con la visita e la presentazione in anteprima mondiale, grazie all’illuminazione notturna dei nuovi straordinari mosaici portati alla luce qualche settimana fa, dagli archeologi dell'Università di Bologna. Il team universitario scientifico internazionale ha portato alla luce altri tesori nascosti, come un’iscrizione musiva inedita del IV secolo d.C., un pavimento con dei sandali infradito e tre colonne con altrettanti capitelli.