“Change My Mind”: Il podcast che ti fa cambiare idea

Cosa succede quando mettiamo in discussione le nostre convinzioni più radicate? È da questa domanda che nasce Change My Mind, il nuovo podcast di Flee, il servizio che vuole diventare il principale ecosistema di mobilità, partendo dall’offerta di noleggio auto a lungo termine. Un viaggio di dieci episodi in cui si demoliscono certezze, si esplorano nuove ipotesi e si scopre che cambiare idea è possibile. Anzi, che a volte non esiste neanche un’idea giusta o sbagliata a prescindere. Prodotto da Hypercast e condotto da Alice Oliveri, il podcast prende le mosse da affermazioni spesso accettate senza esitazione, da giudizi apparentemente solidi o convinzioni culturali radicate, per metterle in discussione grazie al confronto con voci esperte e prospettive alternative. Ogni episodio è strutturato attorno a un dialogo serrato tra l’host e un ospite, chiamato a difendere o contrastare l’assunto iniziale sulla base della propria esperienza o competenza.

I temi e gli ospiti sono vari, ma tutti toccano un pensiero comune, come il fatto che l’arte non sia una carriera praticabile in Italia, che l’acquisto è meglio dell’affitto, o che le differenze generazionali sono insormontabili. Gli ospiti spaziano tra diversi professionisti ed esperti, dallo youtuber milionario Mr. Rip alla psicoterapeuta Giulia Amandolesi, dal rapper Grandi Numeri a Jonathan Zenti, audio e podcast designer.

I primi tre episodi sono usciti il 14 luglio sulle principali piattaforme di streaming: “Mettila da parte”, “Ok, boomer” e “Mi manca l'audiocassetta”.

Change My Mind è un podcast pensato per chi non si accontenta di opinioni precostituite e vuole allenare il proprio spirito critico, cambiare idea e scoprire che, spesso, le certezze sono fatte per essere riviste. Flee fa parte del gruppo Moov, startup nata nel 2023 per portare soluzioni innovative nel campo della mobilità, con contenuti ad alto livello tecnologico, prodotti assicurativi su misura e modelli di pricing che incentivano i comportamenti virtuosi alla guida. Flee è il primo use case di Moov e nasce come noleggio a lungo termine innovativo, ma ha l’obiettivo di diventare un ecosistema di mobilità per ogni spostamento. Hypercast è una podcast agency italiana specializzata in intrattenimento e branded content che si distingue per il suo approccio verticale sul prodotto.