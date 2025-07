Sport inclusivo: Allinparty torna a Milazzo con la sua 5ª edizione

La manifestazione offrirà oltre 20 discipline accessibili, coinvolgendo atleti paralimpici da tutta Italia. Il programma prevede talk emozionanti, spettacoli, giochi, musica e la partecipazione di una vasta rete di persone e realtà che credono profondamente nel potere dello sport come strumento per abbattere barriere e creare legami significativi.

Allinparty è un'iniziativa promossa da AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, in collaborazione con Mediterranea Eventi e Triptop Tour Operator. Anno dopo anno, questo festival è diventato un punto di riferimento per l'inclusione autentica, quella che si vive concretamente sul campo, attraverso la partecipazione, il sostegno reciproco e il superamento delle sfide.

Dopo una breve pausa, l'edizione 2025 riparte con rinnovata energia, mirando a essere la più partecipata di sempre. Con il patrocinio dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, della Città Metropolitana di Messina e del Comune di Milazzo, Allinparty si afferma oggi come una delle più grandi manifestazioni italiane dedicate allo sport per tutte e tutti.

Il battito di AISM in ogni storia di inclusione

Dietro ogni torneo, dimostrazione e attività del Festival, si percepisce l'impegno costante di AISM. L'Associazione sostiene che l'inclusione sia un principio da vivere quotidianamente, attraverso gesti concreti e il riconoscimento dei diritti. Durante Allinparty, AISM sarà presente con attività informative e momenti di confronto, portando le storie di chi convive con la sclerosi multipla e non si arrende, trasformando fatica in forza e paura in coraggio.

"Con Allinparty ribadiamo un principio semplice e potente: lo sport è un diritto, non un privilegio. Serve a far emergere il talento, la dignità e la voglia di partecipare. E può diventare parte di quel progetto di vita che AISM costruisce ogni giorno insieme a migliaia di persone con SM, patologie correlate e altre forme di disabilità", ha sottolineato Angelo La Via, Consigliere Nazionale AISM.

Gli appuntamenti imperdibili e i testimonial paralimpici

Tra i momenti più attesi, spicca il Talk con i testimonial paralimpici, in programma domenica 3 agosto. Sarà una mattinata di racconti autentici, forti emozioni e vite che ispirano. Tra gli ospiti confermati, il Festival accoglierà:

Francesco Bonanno : presidente della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla e consigliere nazionale al Comitato Paralimpico Italiano, con dieci titoli di campione del mondo di calcio balilla paralimpico.

: presidente della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla e consigliere nazionale al Comitato Paralimpico Italiano, con dieci titoli di campione del mondo di calcio balilla paralimpico. Nadia Bala : ex atleta della Nazionale Italiana di Sitting Volley.

: ex atleta della Nazionale Italiana di Sitting Volley. Valeria Pappalardo : nuotatrice paralimpica italiana con 37 medaglie conquistate.

: nuotatrice paralimpica italiana con 37 medaglie conquistate. Simona Cascio : cestista della Nazionale Italiana non udenti, Campione d'Europa nel 2021 (da capitano) e bronzo ai Mondiali 3X3 nel 2022 (sempre da capitano).

: cestista della Nazionale Italiana non udenti, Campione d'Europa nel 2021 (da capitano) e bronzo ai Mondiali 3X3 nel 2022 (sempre da capitano). Anna Barbaro : triatleta paralimpica, vanta due partecipazioni ai Giochi Paralimpici di Parigi e una medaglia d’argento a Tokyo nel 2020, oltre a un argento ai Mondiali nel 2021.

: triatleta paralimpica, vanta due partecipazioni ai Giochi Paralimpici di Parigi e una medaglia d’argento a Tokyo nel 2020, oltre a un argento ai Mondiali nel 2021. Matteo Cavagnini : atleta con una lunghissima carriera nel basket in carrozzina, numerosi scudetti, Supercoppe Italiane e Coppe Italia in Italia, e con la Nazionale Azzurra 3 vittorie agli Europei, 5 partecipazioni ai Mondiali e 2 ai Giochi Paralimpici (Londra e Atene).

: atleta con una lunghissima carriera nel basket in carrozzina, numerosi scudetti, Supercoppe Italiane e Coppe Italia in Italia, e con la Nazionale Azzurra 3 vittorie agli Europei, 5 partecipazioni ai Mondiali e 2 ai Giochi Paralimpici (Londra e Atene). Alessandro Mazzeo: nuotatore paralimpico messinese del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, con due ori ai Campionati Italiani master FINP nel 2024 e due bronzi agli Assoluti della stessa federazione. Nel 2025 ha conquistato l’argento alle World Series e due ori ai Campionati Italiani Master FINP.

Un'offerta sportiva ricca e diversificata

La quinta edizione dell’Allinparty si conferma senza precedenti anche per il numero e la varietà delle discipline sportive proposte, che raggiungono quota 24 tra attività individuali e di squadra, pensate per coinvolgere un pubblico il più ampio possibile. Si spazierà dal beach hockey al burraco, passando per la danza, il baseball per ciechi, il beach sitting volley e il plogging.

Non mancheranno i grandi eventi sportivi agonistici: la Coppa Italia e Supercoppa Italiana di Calcio Balilla Paralimpico, organizzate in collaborazione con la Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla, e la tappa siciliana del torneo nazionale LB3 di basket 3x3, che qualificherà i vincitori alle finali nazionali di Roseto degli Abruzzi.

Una comunità che fa rete per l'inclusione

Allinparty esiste e cresce grazie alla forza della sua comunità. Oltre 100 realtà tra federazioni, enti del Terzo Settore, associazioni sportive, volontari, aziende e istituzioni locali, collaborano ogni anno per rendere questo festival una festa davvero partecipata. Tra i partner principali che rendono concreta la parola “inclusione” ci sono Decathlon, Caronte & Tourist, LILT, e numerosi altri compagni di viaggio.

Per il programma completo e tutti gli aggiornamenti, è possibile seguire i canali social ufficiali di Allinparty.

Allinparty è ideata e promossa da Mediterranea Eventi, Associazione Italiana Sclerosi Multipla e Triptop Tour Operator, con il patrocinio della Città Metropolitana di Messina, del Comune di Milazzo, della Brigata Meccanizzata “Aosta” dell’Esercito Italiano, dell’Università degli Studi di Messina e del Dipartimento Regione Sicilia della Protezione Civile, del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, ed il contributo dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana.