Sostenibilità, il ruolo del consumatore sull’uso della plastica: “Ecco cosa fare per migliorare l’ambiente”

Il rapporto Our Common Future del 1987 definisce con dovizia di particolari il concetto di sviluppo sostenibile e, allo stesso tempo il ruolo che deve necessariamente assumere il consumatore il cui target viene sancito dal comma 12.8. Il target, spiega il rapporto, pone la necessità di "accertarsi che tutte le persone, in ogni parte del mondo, abbiano le informazioni rilevanti e la giusta consapevolezza dello sviluppo sostenibile e di uno stile di vita in armonia con la natura". L'idea di fondo è che se le persone fossero adeguatamente informate sull'impatto che le proprie scelte di consumo possono avere sugli obiettivi di sviluppo sostenibile, cambierebbero le proprie abitudini, investendo maggiori sforzi nella promozione della sostenibilità e quindi condizionando la stessa strategia delle aziende produttrici.

Il ruolo del consumatore è insomma cruciale e lo è ancor di più nella gestione della plastica: "I consumatori -spiega Tiziano Andreini, CEO di Alpla Italia - possono fare scelte più sostenibili, preferire prodotti con packaging riciclabili o riutilizzabili e smaltire correttamente i rifiuti. Occorre insomma Informarsi sull'impatto ambientale dei prodotti e delle loro confezioni, scegliendo quelli che salvaguardano meglio la natura. Scelte e comportamenti responsabili per diffondere una nuova cultura basata sui piccoli, grandi gesti che migliorano di certo la vita delle nostre comunità".

Non sono gesti di poco conto perché Il packaging può influenzare diversi aspetti ambientali e sociali lungo l'intera catena di approvvigionamento e distribuzione dei prodotti acquistati. Stando agli ultimi dati Eurostat del 2021, l'UE ha generato 188,7 kg di rifiuti di imballaggio per abitante, 10,8 kg in più per persona rispetto al 2020, l’aumento maggiore in 10 anni, e quasi 32 kg in più rispetto al 2011: "Dati allarmanti -sottolinea Andreini- destinati a crescere, a causa dell'aumento di acquisti online, consegne a domicilio e consumo di prodotti da asporto. In totale, l'UE ha generato 84 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio, di cui il 40,3% in carta e cartone, il 19% in plastica, 18,5% in vetro, 17,1% in legno e il 4,9% in metallo".

Occorre dunque cambiare registro, cosa non impossibile viste le nuove tendenze assunte proprio dai consumatori: "Una recente ricerca del PwC Consumer Insights Survey -ricorda Andreini- svela che il consumatore si dichiara disposto a pagare un prezzo più elevato per l'acquisto di prodotti eco-friendly. In particolare, il 78% dei consumatori è disposto a spendere una cifra maggiore per un prodotto realizzato/reperito localmente, fatto con materiale riciclato, sostenibile o eco-compatibile (77%) o da un'azienda nota per le proprie pratiche di sostenibilità (75%). Una tendenza che riguarda anche il nostro Paese: secondo il rapporto Nomisma 2024, il 40% degli italiani prevede infatti di incrementare gli acquisti di prodotti alimentari e bevande con packaging sostenibile nei prossimi 12 mesi. Questa percentuale aumenta notevolmente tra le famiglie con bambini e persone della generazione Z. Un bel segno di coraggio per il futuro della Terra".