Passaporto Ematico, nuovo protocollo d'intesa per la Fondazione Polito

In questa occasione, la Fondazione e il Centro Diagnostico lanciano un appello alla cittadinanza: aderite al progetto del Passaporto Ematico, uno strumento prezioso per la prevenzione e la tutela della salute, che permette di avere sempre con sé i propri dati ematici in modo sicuro e immediato. Un passo importante per il futuro della salute di tutti!