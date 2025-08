Ischia Noir Festival: dal 7 al 9 agosto l’isola si tinge di mistero con la seconda edizione del festival del giallo

Dal 7 al 9 agosto 2025, la piazzetta San Girolamo – nel cuore di Ischia Porto – si trasformerà in un suggestivo salotto culturale all’aperto, pronto ad accogliere la seconda edizione di Ischia Noir Festival , rassegna dedicata alla letteratura noir, al giallo e al thriller. Un primo “assaggio” del festival si è già tenuto il 10 luglio , quando la piazzetta si è gremita per l’incontro con il Dottor Giuseppe Fabiano , noto psicoterapeuta e autore, esperto di relazioni e dinamiche della mente, che ha incantato il pubblico con riflessioni sul lato oscuro dell’animo umano e il fascino narrativo del crimine.

Il festival porterà a Ischia scrittori noir, blogger di settore e ospiti a sorpresa, offrendo al pubblico tre serate dense di incontri, dialoghi, retroscena letterari e rivelazioni sui meccanismi del mistero narrativo. Dopo aver guidato il pubblico nella prima edizione, torna come madrina ufficiale dell'Ischia Noir Festival 2025 la giornalista culturale Cristina Marra, che sarà presente in tutte e tre le serate del festival con la sua passione per il noir, intervistando gli ospiti assieme alla direttrice della Biblioteca Antoniana di Ischia, Lucia Annicelli.

Ampio spazio sarà dedicato anche ai più giovani, con laboratori investigativi e attività a tema noir pensati per “piccoli detective” e ragazzi, in un coinvolgente percorso tra enigmi e giochi di logica che si snoderà tra le vie del comune di Ischia Porto.

Tra gli ospiti attesi: Marta Perego, brillante giornalista culturale e conduttrice televisiva, autrice di format che mettono in dialogo cinema e letteratura, presenterà le serate e in uno speciale appuntamento in una storica villa, parlerà del suo ultimo libro. Vania Colasanti, scrittrice e autrice televisiva, firma di programmi culturali di successo, con una prosa che mescola approfondimento e capacità divulgativa. Giovanni Scipioni, giornalista e scrittore, voce autorevole e appassionata capace di raccontare storie con ritmo e intensità. Emanuela Rossi, voce storica del doppiaggio italiano, interprete raffinata che ha prestato la voce ad attrici del calibro di Emma Thompson, Michelle Pfeiffer e Robin Wright. Andrea Pannofino, giovane attore e doppiatore, figlio d’arte, che ha già conquistato il pubblico con interpretazioni fresche e intense sia in teatro che in televisione. Carlo Lucarelli, poliedrico scrittore, sceneggiatore e conduttore televisivo, maestro del noir italiano, autore di romanzi e saggi che hanno segnato il genere e conduttore di celebri programmi come Blu Notte. Gabriella Genisi, amatissima autrice della serie di romanzi con protagonista Lolita Lobosco, commissaria di polizia acuta, ironica e profondamente legata alla sua terra. Dai suoi libri è nata la fortunata fiction Rai interpretata da Luisa Ranieri. Genisi è anche autrice di altri romanzi e racconti ambientati tra Puglia e Basilicata, nei quali la scrittura vivace si intreccia con la denuncia sociale e l’amore per il territorio.

Oltre agli incontri letterari, ci saranno momenti musicali di grande suggestione con Daniele Ubjk, che accompagnerà alcune serate con la sua musica coinvolgente, creando atmosfere in perfetta sintonia con il mondo del noir. E non finisce qui: il festival riserverà diverse sorprese che verranno svelate soltanto durante le serate, per rendere ogni incontro unico e imprevedibile.

Il festival è ideato e organizzato dall’associazione Ischiamia, in collaborazione con la DMO Ischia, il Comune di Ischiae la Regione Campania, nell’ambito delle iniziative per la valorizzazione culturale e il rilancio turistico dell’isola. Con Ischia Noir Festival, l’isola si conferma crocevia di cultura, intrattenimento e passione letteraria, offrendo a residenti e visitatori un’esperienza immersiva tra parole, suoni, misteri e grandi voci della narrazione italiana.