Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Passaporto Ematico, la Fondazione Polito incontra il medico dell'Under 21

Il confronto sullo strumento clinico di prevenzione, finalizzato al monitoraggio sistematico e continuativo di specifici parametri ematologici negli atleti
Passaporto Ematico, la Fondazione Polito incontra il medico dell'Under 21
2 min

Ieri sera, a Paestum, si è tenuto un incontro conviviale con il Dott. Vincenzo Santoriello, medico dello sport e della Nazionale Italiana Under 21. Durante la serata si è discusso dell’importanza del passaporto ematico quale strumento di monitoraggio clinico e di prevenzione, nonché di una collaborazione con la Fondazione. 

Il Passaporto Ematico intitolato a Andrea Fortunato, Piermario Morosini, Flavio Falzetti, Carmelo Imbriani e Raffaele Pisano, rappresenta uno strumento clinico di prevenzione, finalizzato al monitoraggio sistematico e continuativo di specifici parametri ematologici negli atleti.

Consiste in un insieme strutturato di esami di laboratorio che consentono di rilevare precocemente eventuali anomalie ematologiche o condizioni patologiche subcliniche, permettendo interventi tempestivi a tutela della salute e dell’integrità fisica dell’atleta.

Attraverso l’analisi regolare di marcatori ematici selezionati, il protocollo mira a individuare alterazioni che possano indicare stati di stress fisiologico, sovrallenamento, carenze nutrizionali, disfunzioni organiche o possibili pratiche dopanti.

All’interno del protocollo del Passaporto Ematico è inoltre prevista la visita cardiologica sportiva, comprensiva di elettrocardiogramma a riposo ed eventualmente sotto sforzo, al fine di valutare la funzionalità cardiovascolare e identificare precocemente eventuali cardiopatie, aritmie o altre condizioni incompatibili con l’attività sportiva agonistica.

L’adozione del Passaporto Ematico si configura come una procedura preventiva indispensabile per una valutazione oggettiva e dinamica dello stato di salute dell’atleta, garantendo un approccio integrato alla tutela della sua performance e sicurezza. Il Passaporto Ematico rappresenta uno strumento clinico di prevenzione, finalizzato al monitoraggio sistematico e continuativo di specifici parametri ematologici negli atleti.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Altre Notizie