Nell'incantevole location del ristorante Guarracino di Casamicciola Terme, all'interno del prestigioso Parco Termale Castiglione, anche quest’anno, il 29 Agosto, il ristorante Guarracino celebra l’estate con un evento gastronomico esclusivo che si conferma come la serata dell’estate. Protagonisti della cena saranno il padrone di casa, lo chef Francesco Piacentino insieme al suo socio Giuseppe Scippa, e l’eccellenza della ristorazione italiana rappresentata dal ristorante tristellato "Da Vittorio" di Brusaporto in provincia Bergamo, con la special guest star Bobo Cerea, icona dell’alta cucina e ambasciatore di un gusto senza confini.

L’evento nasce nel solco della tradizione che vede il Guarracino come punto di riferimento dell’alta ristorazione sull’isola e oltre, capace di coniugare l’eleganza mediterranea con l’innovazione gastronomica. Sarà un percorso di sapori e suggestioni che unirà tecnica, creatività e convivialità, in un’atmosfera unica che solo Ischia sa regalare. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della cucina d’autore, che trasformerà la serata in un’esperienza indimenticabile.