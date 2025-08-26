Capodimonte, al festival Fermento cresce l’attesa per il concerto di Alan Sorrenti

Una serata speciale per rivivere le atmosfere indimenticabili di grandi successi, come “Figli delle stelle” e “Tu sei l’unica donna per me”, che hanno segnato la storia della musica italiana. Uno spettacolo coinvolgente per salutare insieme l’estate, con il lago di Bolsena come sfondo d’eccezione. Proseguono gli appuntamenti a Capodimonte con il festival Fermento, che vedrà il suo gran finale con il concerto di Alan Sorrenti . Il celebre artista si esibirà domenica 31 agosto alle ore 21, nella suggestiva cornice della rotonda sul lungolago, in un concerto a ingresso gratuito promosso dal Comune di Capodimonte, con il contributo di Arsial e della Regione Lazio.

“Questo appuntamento rappresenta sempre un momento di divertimento e socialità per la nostra comunità – dichiara il sindaco di Capodimonte, Mario Fanelli – a dimostrazione di come l’estate possa essere un momento attivo sia per i residenti che per i tanti turisti che scelgono Capodimonte. Il concerto di Alan Sorrenti sarà il culmine di una stagione ricca di emozioni, bellezza e partecipazione”.

Alan Sorrenti: un ritorno tra passato e futuro

Con la pubblicazione a ottobre 2022 del suo ultimo successo “Oltre la zona sicura”, Alan Sorrenti ha inaugurato una nuova era della sua brillante e multiforme carriera artistica. L’album, uscito dopo 19 anni di silenzio discografico, ha segnato un grande ritorno sulle scene, caratterizzato da un dialogo intenso e virtuoso con i protagonisti e i linguaggi stilistici del panorama contemporaneo.

Annunciato dopo un emozionante ritorno sul palco del Mi Ami Festival di Milano nell’estate 2022, l’album è stato realizzato insieme al produttore Stefano Ceri, figura centrale dello street pop italiano. Il risultato è un disco che intreccia cantautorato e dance floor, capace di far ballare e commuovere, un viaggio musicale che parte dagli anni Settanta e arriva fino al futuro.

“L’idea di fare un nuovo album nasce dall’esigenza di trasmettere la mia anima alle nuove generazioni – ha dichiarato Sorrenti – non ho la pretesa di indicare la direzione, ma di raccontare la mia storia, mettermi in discussione e trasformarmi nuovamente grazie alla musica”.

Il disco ha dato vita a un ricco calendario di concerti in tutta Italia, accompagnato da alcuni dei musicisti più talentuosi della scena attuale. Nell’estate 2024, Alan Sorrenti è tornato sui palchi con la sua Cosmica Band, composta da: Bruno Belissimo al basso, Bonito Belissimo (Frah Quintale, Francesca Michielin) alla batteria, Ilaria “Boba” Ciampolini (POP_X, Immanuel Casto) a tastiere e voci e Giuseppe Spinelli (99 Posse) alle chitarre.

Tutti gli eventi in programma fino al 31 agosto

Intanto in questi giorni prosegue il programma di Fermento. Tutti in programma alle 21, mercoledì 20 agosto ecco “Maremmanza”, di e con Pietro Benedetti, al ristorante La Barca. Sabato 23 agosto, “Monologhi: assoli per corpi e anime”, ancora al ristorante La Barca. Lunedì 25 agosto, il recital operistico “Mimì e le altre”, alla scalinata della Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo. Mercoledì 27 agosto, la proiezione del film “Vacanze di Natale” di Carlo Vanzina, al Cinèmino di Largo Pulicari. E domenica 31 il concerto di Alan Sorrenti, alla Rotonda sul lungolago. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e aperti al pubblico.