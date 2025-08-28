Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Lo Square Jam arriva nel Pontino: tutte le date

La giornata inaugurale del 4 settembre sarà arricchita dalla presenza del noto rapper e special guest Tormento
Lo Square Jam arriva nel Pontino: tutte le date
4 min

Lo sport come linguaggio universale, capace di unire i giovani e trasformare le piazze in luoghi di energia e creatività. Con questo spirito la Regione Lazio, attraverso l’Assessorato allo Sport guidato da Elena Palazzo, sostiene gli appuntamenti di Square Jam 2025 - organizzati dall’Associazione Culturale Sportiva Oasi Verde -  The Spot Big Babol che nei prossimi 2 week end animeranno il litorale e l’entroterra pontino.

Si parte il 29 agosto dal Circeo dove, fino al 31 agosto, gli sport in piazza, e in particolare lo skateboard, saranno i veri protagonisti con prove gratuite, show e competizioni. In programma tornei di basket, giochi per bambini, musica e street food.

Dal 4 al 6 settembre, sarà la volta del Comune di Itri che trasformerà Piazzale Padre Pio in una vera e propria arena urbana, con spazi gratuiti, aperti a tutti e dedicati allo skateboard, al calcio 2vs2 e allo street basket. Una tre giorni di adrenalina, musica e aggregazione, pensata per coinvolgere ragazzi e famiglie in un’esperienza unica.

La giornata inaugurale del 4 settembre sarà arricchita dalla presenza di Tormento, storico rapper ed ex voce dei Sottotono, che porterà sul palco la sua musica per dare il via a un festival che unisce sport, cultura e socialità.

«Con Square Jam vogliamo rendere protagonisti i giovani, dando loro la possibilità di vivere lo sport in modo libero, creativo e inclusivo – dichiara l’Assessore allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo –. La collaborazione con i Comuni del territorio, a partire da Itri e Circeo, dimostra quanto sia importante investire nelle piazze e negli spazi pubblici come luoghi di socialità e crescita. Eventi come questo rafforzano il senso di appartenenza e rappresentano per i nostri centri un’occasione per attrarre visitatori e appassionati creando momenti di vera e propria festa».

Come Presidente di OASI Verde e responsabile di Big Babol The Spot, uno degli skatepark più importanti d’Europa, considero un grande orgoglio poter promuovere e diffondere gli urban sport, in particolare lo skateboarding, sia al Circeo che a Itri. La nostra missione è quella di renderli accessibili a tutta la comunità. Un aspetto fondamentale è l’opportunità di interagire con location diverse: la nostra presenza diventa così un’occasione per metterle in risalto e integrarle in un circuito sportivo e culturale più vasto. Desidero ringraziare le istituzioni che rendono possibile tutto questo”, afferma l’organizzatore dell’evento William Zanchelli.

Square Jam al Circeo e a Itri rappresenta così un appuntamento imperdibile per tutti coloro che vogliono vivere lo sport in piazza, in un mix di competizione, divertimento, cultura urbana e socialità.

Circeo Square Jam
29-30-31 agosto

Itri Square Jam
4-5-6 settembre

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Altre Notizie