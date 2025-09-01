Diritto a stare bene, l'appello di Marco Materazzi: "Anche noi maschi dobbiamo prenderci cura della nostra testa"

"Ragazzi siamo nel 2025, anche noi maschi dobbiamo prenderci cura della nostra testa. Firmiamo tutti insieme questa legge che ci permette di avere uno psicologo pubblico e gratuito per tutti". È l’appello di Marco Materazzi a sostegno della campagna ‘Diritto a stare bene’. L’ex difensore dell’Inter e campione del mondo con la Nazionale nel 2006, in un video diffuso sui social, si rivolge soprattutto ai giovani uomini affinché firmino la proposta di legge di iniziativa popolare (promossa dall’associazione Pubblica) per istituire un sistema psicologico pubblico integrato nel Servizio Sanitario: ovvero, garantire sevizi psicologi pubblici e gratuiti, dove serve e per tutte e tutti. A oggi sono circa 30mila le firme raggiunte delle 50mila sottoscrizioni necessarie per portare in Parlamento la proposta di legge, di cui la gran parte donne.

