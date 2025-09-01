Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Diritto a stare bene, l'appello di Marco Materazzi: "Anche noi maschi dobbiamo prenderci cura della nostra testa"

Il campione del mondo nel 2006 ex Inter firma la proposta di legge popolare per avere servizi di psicologia pubblici e gratuiti per tutti
1 min
"Ragazzi siamo nel 2025, anche noi maschi dobbiamo prenderci cura della nostra testa. Firmiamo tutti insieme questa legge che ci permette di avere uno psicologo pubblico e gratuito per tutti".  È l’appello di Marco Materazzi a sostegno della campagna ‘Diritto a stare bene’. L’ex difensore dell’Inter e campione del mondo con la Nazionale nel 2006, in un video diffuso sui social, si rivolge soprattutto ai giovani uomini affinché firmino la proposta di legge di iniziativa popolare (promossa dall’associazione Pubblica) per istituire un sistema psicologico pubblico integrato nel Servizio Sanitario: ovvero, garantire sevizi psicologi pubblici e gratuiti, dove serve e per tutte e tutti. A oggi sono circa 30mila le firme raggiunte delle 50mila sottoscrizioni necessarie per portare in Parlamento la proposta di legge, di cui la gran parte donne.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Altre Notizie